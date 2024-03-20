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Арсенал продлил контракт с защитником — что будет с Зинченко

20 марта 2024 12:40
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Арсенал продлил контракт с защитником — что будет с Зинченко
Партнеры поздравляют Такехиро Томиясу. Фото: instagram.com/tomiyasu.t/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Руководство лондонского "Арсенала" предложило новый контракт одного из своих футболистов. Стороны заключили долгосрочное соглашение.

Такехиро Томиясу продолжит карьеру в составе "канониров", сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт лондонского клуба. 

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Такехиро Томиясу присоединился к "Арсеналу" в 2021 году. "Канониры" заплатили за игрока итальянскому клубу "Болонья" 20 млн евро. В сезоне 2023/2024 японский защитник сыграл в 20 поединках во всех турнирах. Он забил один гол и сделал три результативные передачи. 

Александр Зинченко
Александр Зинченко во время тренировки. Фото: instagram.com/zinchenko/

Новый контракт Томиясу 

Английский таблоиды писали о том, что "Арсенал" может продать 25-летнего игрока из-за его склонности к травмам. Однако клуб и футболист провели успешные переговоры и заключили новый контракт. "Арсенал" не разглашает детали сделки, однако журналисты утверждают, что это соглашение будет действовать до лета 2028 года. 

"Канониры" продолжат продлевать контракты с ведущими футболистами. Следующим игроком, которому предложат новое соглашение, должен стать украинец Александр Зинченко. Несмотря на слухи о возможном уходе игрока, он тоже останется в Лондоне. 

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