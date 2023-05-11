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"Арсенал" та "МЮ" розпочали гонитву за молодою зіркою АПЛ

11 травня 2023 17:37
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
"Арсенал" та "МЮ" розпочали гонитву за молодою зіркою АПЛ
Марк Гехі атакує ворота "Тоттенгема". Фото: Reuters/Andrew Couldridge
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Захисник англійської команди "Крістал Пелас" Марк Гехі привернув увагу як мінімум трьох клубів Прем'єр-ліги (АПЛ). Наступний сезон молодий футболіст розпочне у новій команді.

У боротьбу за гравця вступили "Арсенал", "Тоттенгем" та "Манчестер Юнайтед", повідомляє Daily Mail.

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22-річний Марк Гехі знаходиться під пильною увагою скаутів "Тоттенгема", "Арсеналу" та "Манчестер Юнайтед" напередодні літнього трансферного вікна. Вихованець "Челсі" проводить чудовий сезон, тож інтерес до нього з боку грандів не дивує.

Марк Гехі
Марк Гехі на тренуванні "Крістал Пелас". Фото: REUTERS/David Klein

Боротьба за молодого гравця

За два сезони у складі "Крістал Пелас" Марк Гехі провів 79 матчів у всіх турнірах та забив п'ять голів. У молодого центрального захисника залишилося три роки за контрактом із командою, яка виступає на стадіоні "Селхерст Парк".

Клуб готовий вислухати пропозиції щодо футболіста на суму не менше 50 млн фунтів стерлінгів. Такі самі гроші "Манчестер Юнайтед" у 2019 році заплатив за правого захисника Аарона Ван-Бісаку.

І "червоним дияволам", і "Арсеналу" з "Тоттенгему" потрібен молодий гравець в оборону, який згодом здатний стати одним із лідерів команди. Незабаром все залежатиме виключно від рішення самого Марка Гехі.

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