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"Арсенал" и "МЮ" вступили в гонку за молодой звездой АПЛ

11 мая 2023 17:37
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"Арсенал" и "МЮ" вступили в гонку за молодой звездой АПЛ
Марк Гехи атакует ворота "Тоттенхэма". Фото: Reuters/Andrew Couldridge
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Защитник английской команды "Кристал Пэлас" Марк Гехи привлек внимание как минимум трех клубов Премьер-лиги (АПЛ). Следующий сезон молодой футболист начнет в новой команде. 

В борьбу за игрока вступили "Арсенал", "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед", сообщает Daily Mail

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22-летний Марк Гехи находится под пристальным вниманием скаутов "Тоттенхэма", "Арсенала" и "Манчестер Юнайтед" в преддверии летнего трансферного окна. Воспитанник "Челси" проводит отличный сезон, так что интерес к нему со стороны грандов не удивляет. 

Марк Гехи
Марк Гехи на тренировке "Кристал Пэлас". Фото: REUTERS/David Klein

Борьба за молодого игрока

За два сезона в составе "Кристал Пэлас" Марк Гехи провел 79 матчей во всех турнирах и забил пять голов. У молодого центрального защитника осталось три года по контракту с командой, которая выступает на стадионе "Селхерст Парк".

Клуб готов выслушать предложения по футболисту на сумму не менее 50 млн фунтов стерлингов. Такие же деньги "Манчестер Юнайтед" в 2019 году заплатил за правого защитника Аарона Ван-Биссаку. 

И "красным дьяволам", и "Арсеналу" с "Тоттенхэмом" необходим молодой игрок в оборону, который со временем способен стать одним из лидеров команды. Скоро все будет зависеть исключительно от решения самого Марка Гехи. 

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