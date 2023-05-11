"Арсенал" и "МЮ" вступили в гонку за молодой звездой АПЛ

Марк Гехи атакует ворота "Тоттенхэма". Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Защитник английской команды "Кристал Пэлас" Марк Гехи привлек внимание как минимум трех клубов Премьер-лиги (АПЛ). Следующий сезон молодой футболист начнет в новой команде.

В борьбу за игрока вступили "Арсенал", "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед", сообщает Daily Mail.

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22-летний Марк Гехи находится под пристальным вниманием скаутов "Тоттенхэма", "Арсенала" и "Манчестер Юнайтед" в преддверии летнего трансферного окна. Воспитанник "Челси" проводит отличный сезон, так что интерес к нему со стороны грандов не удивляет.

Марк Гехи на тренировке "Кристал Пэлас". Фото: REUTERS/David Klein

Борьба за молодого игрока

За два сезона в составе "Кристал Пэлас" Марк Гехи провел 79 матчей во всех турнирах и забил пять голов. У молодого центрального защитника осталось три года по контракту с командой, которая выступает на стадионе "Селхерст Парк".

Клуб готов выслушать предложения по футболисту на сумму не менее 50 млн фунтов стерлингов. Такие же деньги "Манчестер Юнайтед" в 2019 году заплатил за правого защитника Аарона Ван-Биссаку.

И "красным дьяволам", и "Арсеналу" с "Тоттенхэмом" необходим молодой игрок в оборону, который со временем способен стать одним из лидеров команды. Скоро все будет зависеть исключительно от решения самого Марка Гехи.

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