Артем Кравець очолив академію "Динамо"

Артем Кравець. Фото: "Динамо" Київ

Несподіване призначення та звільнення у київському "Динамо". Президент клубу Ігор Суркіс може звільнити багаторічного керівника футбольної дитячої академії "Динамо" Олександра Іщенка.

Новим керівником академії киян стане вихованець клубу Артем Кравець, повідомив "Динамо Київ Inside".

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Зазначимо, що у січні цього року Кравець оголосив про завершення футбольної кар’єри — зробив він це в 33 роки.

Кар’єрне зростання

Після завершення футбольної кар’єри Кравець отримав тренерський диплом категорії "В", який дає право працювати помічником головного тренера у командах Першої та Другої ліг, а також в аматорському чемпіонаті.

2 липня Кравець повідомив, що став радником президента "Динамо" з питань розвитку дитячо-юнацького футболу.

1 серпня джерело повідомило, що Кравець очолив футбольну академію "Динамо".

"Артем Анатолійович Кравець. Новий директор футбольної Академії "Динамо", — написало джерело.

Наразі невідомо, що буде з колишнім директором футбольної школи "Динамо" Олександром Іщенком, на місце якого прийшов Кравець.

Кравець у футболці киян провів 144 матчі, в яких відзначився 43 голами та 14 асистами. Останнім професійним клубом Артема був турецький "Сакар'яспор".

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