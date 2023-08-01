Артем Кравец возглавил академию "Динамо"

Артем Кравец. Фото: "Динамо" Киев

Неожиданное назначение и увольнение в киевском "Динамо". Президент клуба Игорь Суркис может уволить многолетнего руководителя футбольной детской академии "Динамо" Александра Ищенко.

Новым руководителем академии киевлян станет воспитанник клуба Артем Кравец, сообщил "Динамо Киев Inside".

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Отметим, что в январе этого года Кравец объявил о завершении футбольной карьеры — он это сделал в 33 года.

Карьерный рост

После завершения футбольной карьеры Кравец получил тренерский диплом категории "В", дающий право работать помощником главного тренера в командах Первой и Второй лиг, а также в любительском чемпионате.

2 июля Кравец сообщил, что стал советником президента "Динамо" по развитию детско-юношеского футбола.

1 августа источник сообщил, что Кравец возглавил футбольную академию "Динамо".

"Артем Анатольевич Кравец. Новый директор футбольной Академии "Динамо", — написал источник.

Пока неизвестно, что будет с бывшим директором футбольной школы "Динамо" Александром Ищенко, на место которого пришел Кравец.

Кравец в футболке киевлян провел 144 матча, в которых отличился 43 голами и 14 ассистами. Последним профессиональным клубом Артема был турецкий "Сакарьяспор".

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