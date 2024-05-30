Артета обійшов Гвардіолу у боротьбі за титул кращого тренера АПЛ
Попри друге місце "Арсеналу" в Англійській прем'єр-лізі, Мікеля Артету визнали найкращим тренером турніру. У голосуванні фахівець обійшов чемпіона Англії Хосепа Гвардіолу.
Нагороду найкращого тренера АПЛ Артета отримав від Globe Soccer Awards, повідомив портал TalkSport.
Артета — найкращий тренер Англії
Всупереч поразці "Манчестер Сіті" у чемпіонаті "Арсенал" провів свій найкращий сезон після чемпіонського у 2003/2004 роках. 20 років тому команда набрала 90 очок, а минулого сезону 89 балів. Команда Артети лише на два очки відстала від "городян".
З огляду на кадрові можливості команд організація Globe Soccer Awards саме Артеті дала приз кращому тренеру чемпіонату Англії. Нагородження відбулося на Сардинії в Італії.
Артета після отримання нагороди звернувся до команди та вболівальників клубу із закликом перемагати.
"Перемагайте. Перемагати, перемагати і ще раз перемагати. Це те, чого ми хочемо.
Ми пройшли разом кілька років, у нас є команда, яка сповнена ентузіазму і прагне вигравати трофеї.
Ми бачимо конкуренцію, але віримо, що можемо це зробити. Ми збираємося спробувати стати чемпіонами", — сказав Артета.
Зазначимо, що контракт між Артетою та "Арсеналом" діє до літа 2025 року.
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