​​​​​​​Артета обошел Гвардиолу в борьбе за титул лучшего тренера АПЛ

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета. Фото: Reuters/Dylan Martinez

Несмотря на второе место "Арсенала" в Английской премьер-лиге, Микеля Артету признали лучшим тренером турнира. В голосовании специалист обошел чемпиона Англии Хосепа Гвардиолу.

Награду лучшего тренера АПЛ Артета получил от Globe Soccer Awards, сообщил портал TalkSport.

Читайте также:

Микель Артета после награждения. Фото: скриншот

Артета — лучший тренер Англии

Несмотря на поражение "Манчестер Сити" в чемпионате "Арсенал" провел свой лучший сезон после чемпионского в 2003/2004 годах. 20 лет назад команда набрала 90 очков, а в прошедшем сезоне 89 баллов. Команда Артеты всего на два очка отстала от "горожан".

Учитывая кадровые возможности команд, организация Globe Soccer Awards именно Артете дала приз лучшему тренеру чемпионата Англии. Награждение состоялось на Сардинии в Италии.

Артета после получения награды обратился к команде и болельщикам клуба с призывом побеждать.

"Побеждайте. Побеждать, побеждать и еще раз побеждать. Это то, чего мы хотим.

Мы прошли вместе несколько лет, у нас есть команда, которая полна энтузиазма и жаждет выигрывать трофеи.

Мы видим конкуренцию, но мы верим, что можем это сделать. Мы собираемся попробовать стать чемпионами", — сказал Артета.

Отметим, что контракт между Артетой и "Арсеналом" действует до лета 2025 года.

Напомним, Забарный станет игроком известного итальянского клуба — "Борнмут" готов продать украинца.

Зинченко нашел новый клуб — "Арсенал" готов продать украинца.

Шовковский назвал главное разочарование в "Динамо" и поделился планами на новый сезон.

Шапаренко уйдет из "Динамо" ближайшим летом — игроком интересуется известный клуб.

У Лунина почти нет шансов сыграть в финале Лиги чемпионов.