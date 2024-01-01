Артета розповів, чому Зінченко не зіграв у останньому матчі

Олександр Зінченко під час тренування. Фото: REUTERS/Marcelo Del Pozo

У крайньому матчі Англійської прем'єр-ліги лондонський "Арсенал" програв "Фулгему" з рахунком 1:2. У цій грі був відсутній українець Олександр Зінченко.

Після гри наставник "канонірів" Мікель Артета розповів, чому був відсутній українець, повідомив портал Football London.

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Zinchenko still can't stop Mo Salah 😉 pic.twitter.com/3osmDaYEM0 — Saladin Mo Salah (@SaladinMoSalah) December 24, 2023

Зінченко може не зіграти й в наступних матчах

За словами Артети, вони не знають деталі травми, але відомо, що у Зінченка були проблеми у литковому м’язі. Тому українцю необхідне більш поглиблене обстеження. Наразі невідомо, скільки матчів пропустить гравець.

"Ми ще не знаємо деталі. Він відчув дискомфорт у литковому м’язі. Тепер йому необхідно пройти сканінг і ми дізнаємося кількість матчів, які він пропустить", — сказав Артета.

Цього сезону Зінченко в 24 матчах за "Арсенал" забив один м’яч та зробив одну результативну передачу.

Зазначимо, що в грудні до матчу проти "Фулгема" Зінченко провалив кілька ігор і піддався великій критиці вболівальників та легенд клубу.

У турнірній таблиці АПЛ "Арсенал" посідає четверте місце й наступний матч зіграє 7 січня проти "Ліверпуля" в Кубку Англії.

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