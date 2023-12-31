Легендарний футболіст закликав Арсенал знайти заміну Зінченку

Олександр Зінченко. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Грудень виявився невдалим для українського лівого захисника "Арсеналу" Олександра Зінченка. В Англії не критикував футболіста лише лінивий.

До переліку цих людей приєднався колишній форвард "Арсеналу" та збірної Англії Іан Райт. Його слова навів портал TBR Football.

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Zinchenko still can't stop Mo Salah 😉 pic.twitter.com/3osmDaYEM0 — Saladin Mo Salah (@SaladinMoSalah) December 24, 2023

Становище Зінченка дуже хитке

Райт закликав головного тренера Мікеля Артету зміцнити оборону купівлею нового лівого захисника вже в січні.

Іан вважає, що через Зінченка команда пропускає голи та втрачає важливі очки.

"У січні хочу бачити в "Арсеналі" новий трансфер на позицію лівого захисника, адже Зінченко спричиняє серйозні хвилювання.

Його останні виступи мене хвилюють, якщо врахувати, що він заробляє 150 тисяч фунтів на тиждень, і команда втрачає очки через його помилки", — зазначив Райт.

У поточному сезоні у Зінченка у 24 матчі по одному голу та асисту. Авторитетний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця у 42 млн євро.

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