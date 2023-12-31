Легендарний футболіст закликав Арсенал знайти заміну Зінченку
Грудень виявився невдалим для українського лівого захисника "Арсеналу" Олександра Зінченка. В Англії не критикував футболіста лише лінивий.
До переліку цих людей приєднався колишній форвард "Арсеналу" та збірної Англії Іан Райт. Його слова навів портал TBR Football.
Zinchenko still can't stop Mo Salah 😉 pic.twitter.com/3osmDaYEM0— Saladin Mo Salah (@SaladinMoSalah) December 24, 2023
Становище Зінченка дуже хитке
Райт закликав головного тренера Мікеля Артету зміцнити оборону купівлею нового лівого захисника вже в січні.
Іан вважає, що через Зінченка команда пропускає голи та втрачає важливі очки.
"У січні хочу бачити в "Арсеналі" новий трансфер на позицію лівого захисника, адже Зінченко спричиняє серйозні хвилювання.
Його останні виступи мене хвилюють, якщо врахувати, що він заробляє 150 тисяч фунтів на тиждень, і команда втрачає очки через його помилки", — зазначив Райт.
У поточному сезоні у Зінченка у 24 матчі по одному голу та асисту. Авторитетний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця у 42 млн євро.
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