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Легендарний футболіст закликав Арсенал знайти заміну Зінченку

31 грудня 2023 23:59
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Агабекян Карен
редактор
Легендарний футболіст закликав Арсенал знайти заміну Зінченку
Олександр Зінченко. Фото: Reuters/Andrew Couldridge
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Грудень виявився невдалим для українського лівого захисника "Арсеналу" Олександра Зінченка. В Англії не критикував футболіста лише лінивий.

До переліку цих людей приєднався колишній форвард "Арсеналу" та збірної Англії Іан Райт. Його слова навів портал TBR Football.

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Становище Зінченка дуже хитке

Райт закликав головного тренера Мікеля Артету зміцнити оборону купівлею нового лівого захисника вже в січні.

Іан вважає, що через Зінченка команда пропускає голи та втрачає важливі очки.

"У січні хочу бачити в "Арсеналі" новий трансфер на позицію лівого захисника, адже Зінченко спричиняє серйозні хвилювання.

Його останні виступи мене хвилюють, якщо врахувати, що він заробляє 150 тисяч фунтів на тиждень, і команда втрачає очки через його помилки", — зазначив Райт.

У поточному сезоні у Зінченка у 24 матчі по одному голу та асисту. Авторитетний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця у 42 млн євро.

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