Легендарный футболист призвал Арсенал найти замену Зинченко

Александр Зинченко. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Декабрь оказался неудачным для украинского левого защитника "Арсенала" Александра Зинченко. В Англии не критиковал футболиста только ленивый.

К перечню этих людей присоединился бывший форвард "Арсенала" и сборной Англии Иан Райт. Его слова привел портал TBR Football.

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Zinchenko still can't stop Mo Salah 😉 pic.twitter.com/3osmDaYEM0 — Saladin Mo Salah (@SaladinMoSalah) December 24, 2023

Положение Зинченко очень шаткое

Райт призвал главного тренера Микеля Артету укрепить оборону покупкой нового левого защитника уже в январе.

Иан считает, что из-за Зинченко команда пропускает голы и теряет важные очки.

"В январе хочу видеть в "Арсенале" новый трансфер на позицию левого защитника, ведь Зинченко вызывает серьезные волнения.

Его последние выступления меня волнуют, если учесть, что он зарабатывает 150 тысяч фунтов в неделю, и команда теряет очки из-за его ошибок", — отметил Райт.

В текущем сезоне у Зинченко в 24 матча по одному голу и ассисту. Авторитетный портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 42 млн евро.

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