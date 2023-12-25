Легендарный футболист назвал Зинченко обузой и требует посадить его на скамейку

Защитник "Арсенала" Александр Зинченко. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

В матче 18-го туру чемпионата Англии "Арсенал" сыграл вничью с "Ливерпулем" (1:1). Единственный гол "канониры" пропустили после плохой игры Александра Зинченко в защите.

По этому поводу высказался бывший игрок сборной Англии Гарри Невилл. Слова легенды английского футбола привел портал Football London.

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Zinchenko still can't stop Mo Salah 😉 pic.twitter.com/3osmDaYEM0 — Saladin Mo Salah (@SaladinMoSalah) December 24, 2023

Отправьте Зинченко на скамейку запасных

По словам Невилла, Зинченко является обузой "Арсенала", который мешает им выиграть АПЛ. Он отметил, что украинец не имел права терять матч в борьбе с Мохаммедом Салахом.

"Необходимо убрать Зинченко из состава и посмотреть на скамейку запасных. Он стал обузой.

Зинченко в очередной раз потерял мяч против такого игрока, как Салах, а это игрок топового уровня. Что он делает, играя так на своей половине поля в матче с "Ливерпулем"?" — сказал Невилл.

Несмотря на потерю очков "Арсенал" лидирует в турнирной таблице, опережая на одно очко "Ливерпуль" и "Астон Виллу".

В текущем сезоне у Зинченко в 17 матчах АПЛ один гол и результативная передача в активе.

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