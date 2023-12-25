Легендарний футболіст назвав Зінченка тягарем і вимагає посадити його на лавку
У матчі 18-го туру чемпіонату Англії "Арсенал" зіграв унічию з "Ліверпулем" (1:1). Єдиний гол "каноніри" пропустили після поганої гри Олександра Зінченка у захисті.
З цього приводу висловився колишній гравець збірної Англії Гаррі Невілл. Слова легенди англійського футболу навів портал Football London.
Zinchenko still can't stop Mo Salah 😉 pic.twitter.com/3osmDaYEM0— Saladin Mo Salah (@SaladinMoSalah) December 24, 2023
Відправте Зінченка на лаву запасних
За словами Невілла, Зінченко є тягарем "Арсеналу", який заважає їм виграти АПЛ. Він зазначив, що українець не мав права втрачати матч у боротьбі з Мохаммедом Салахом.
"Необхідно прибрати Зінченка зі складу та подивитися на лаву запасних. Він став тягарем.
Зінченко вкотре втратив м'яч проти такого гравця як Салах, а це гравець топового рівня. Що він робить, граючи так на своїй половині поля у матчі з "Ліверпулем"?" — сказав Невілл.
Попри втрату очок "Арсенал" лідирує в турнірній таблиці, випереджаючи на одне очко "Ліверпуль" та "Астон Віллу".
У поточному сезоні у Зінченка в 17 матчах АПЛ один гол та результативна передача в активі.
Нагадаємо, Мессі підписав Залужному свою футболку.
Зінченко обирає між двома клубами — коли буде трансфер.
"Динамо" готується до продажу трьох лідерів наступного року.
"Манчестер Сіті" вперше в історії став чемпіоном світу.
"Мілан", "Рома" та "Лаціо" воюють за маловідомого українця.
"Шахтар" продасть гравця збірної України до клубу УПЛ.
Читайте Новини.LIVE!