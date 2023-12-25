Легендарний футболіст назвав Зінченка тягарем і вимагає посадити його на лавку

Захисник "Арсеналу" Олександр Зінченко. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

У матчі 18-го туру чемпіонату Англії "Арсенал" зіграв унічию з "Ліверпулем" (1:1). Єдиний гол "каноніри" пропустили після поганої гри Олександра Зінченка у захисті.

З цього приводу висловився колишній гравець збірної Англії Гаррі Невілл. Слова легенди англійського футболу навів портал Football London.

Читайте також:

Zinchenko still can't stop Mo Salah 😉 pic.twitter.com/3osmDaYEM0 — Saladin Mo Salah (@SaladinMoSalah) December 24, 2023

Відправте Зінченка на лаву запасних

За словами Невілла, Зінченко є тягарем "Арсеналу", який заважає їм виграти АПЛ. Він зазначив, що українець не мав права втрачати матч у боротьбі з Мохаммедом Салахом.

"Необхідно прибрати Зінченка зі складу та подивитися на лаву запасних. Він став тягарем.

Зінченко вкотре втратив м'яч проти такого гравця як Салах, а це гравець топового рівня. Що він робить, граючи так на своїй половині поля у матчі з "Ліверпулем"?" — сказав Невілл.

Попри втрату очок "Арсенал" лідирує в турнірній таблиці, випереджаючи на одне очко "Ліверпуль" та "Астон Віллу".

У поточному сезоні у Зінченка в 17 матчах АПЛ один гол та результативна передача в активі.

Нагадаємо, Мессі підписав Залужному свою футболку.

Зінченко обирає між двома клубами — коли буде трансфер.

"Динамо" готується до продажу трьох лідерів наступного року.

"Манчестер Сіті" вперше в історії став чемпіоном світу.

"Мілан", "Рома" та "Лаціо" воюють за маловідомого українця.

"Шахтар" продасть гравця збірної України до клубу УПЛ.