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Легендарний футболіст назвав Зінченка тягарем і вимагає посадити його на лавку

25 грудня 2023 09:58
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Агабекян Карен
редактор
Легендарний футболіст назвав Зінченка тягарем і вимагає посадити його на лавку
Захисник "Арсеналу" Олександр Зінченко. Фото: Reuters/Andrew Couldridge
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Агабекян Карен
редактор

У матчі 18-го туру чемпіонату Англії "Арсенал" зіграв унічию з "Ліверпулем" (1:1). Єдиний гол "каноніри" пропустили після поганої гри Олександра Зінченка у захисті.

З цього приводу висловився колишній гравець збірної Англії Гаррі Невілл. Слова легенди англійського футболу навів портал Football London.

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Відправте Зінченка на лаву запасних

За словами Невілла, Зінченко є тягарем "Арсеналу", який заважає їм виграти АПЛ. Він зазначив, що українець не мав права втрачати матч у боротьбі з Мохаммедом Салахом.

"Необхідно прибрати Зінченка зі складу та подивитися на лаву запасних. Він став тягарем.

Зінченко вкотре втратив м'яч проти такого гравця як Салах, а це гравець топового рівня. Що він робить, граючи так на своїй половині поля у матчі з "Ліверпулем"?" — сказав Невілл.

Попри втрату очок "Арсенал" лідирує в турнірній таблиці, випереджаючи на одне очко "Ліверпуль" та "Астон Віллу".

У поточному сезоні у Зінченка в 17 матчах АПЛ один гол та результативна передача в активі.

Нагадаємо, Мессі підписав Залужному свою футболку.

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