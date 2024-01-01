Артета рассказал, почему Зинченко не сыграл в последнем матче

Александр Зинченко во время тренировки. Фото: REUTERS/Marcelo Del Pozo

В крайнем матче Английской премьер-лиги лондонский "Арсенал" проиграл "Фулхэму" со счетом 1:2. В этой игре отсутствовал украинец Александр Зинченко.

После игры наставник "канониров" Микель Артета рассказал, почему отсутствовал украинец, сообщил портал Football London.

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Zinchenko все еще может двигаться Mo Salah 😉 pic.twitter.com/3osmDaYEM0 — Saladin Mo Salah (@SaladinMoSalah) December 24, 2023

Зинченко может не сыграть и в следующих матчах

По словам Артеты, они не знают детали травмы, но известно, что у Зинченко были проблемы в икроножной мышце. Поэтому украинцу необходимо более углубленное обследование. Пока неизвестно, сколько матчей пропустит игрок.

"Мы еще не знаем детали. Он почувствовал дискомфорт в икроножной мышце. Теперь ему необходимо пройти сканинг и мы узнаем количество матчей, которые он пропустит", — сказал Артета.

В этом сезоне Зинченко в 24 матчах за Арсенал забил один мяч и сделал одну результативную передачу.

Отметим, что в декабре к матчу против "Фулхэма" Зинченко провалил несколько игр и подвергся большой критике болельщиков и легенд клуба.

В турнирной таблице АПЛ "Арсенал" занимает четвертое место и следующий матч сыграет 7 января против "Ливерпуля" в Кубке Англии.

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