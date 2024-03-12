Артета визначив долю Зінченка на матч-відповідь Ліги чемпіоном проти Порту

Олександр Зінченко під час матчу. Фото: instagram.com/zinchenko/

У Лізі чемпіонів 12 березня відбудеться матч-відповідь 1/8 фіналу між лондонським "Арсеналом" і "Порту". Перша гра завершилася з рахунком 1:0 на користь португальців.

Перед матчем головний тренер "канонірів" Мікель Артета розповів, чи зіграє український захисник Олександр Зінченко. Слова спеціаліста навела пресслужба "Арсеналу".

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Чи зіграє Зінченко проти "Порту"

Раніше Зінченко відновився після травми та вийшов на заміну лише у крайньому матчі АПЛ проти "Брентфорда".

За словами Артети, Зінченко та Габрієл Жезус не готові зіграти з перших хвилин матчу. Тому їх замінять фізично готові гравці — Якуб Ківер та Кай Хаверц.

"Чи будуть Жезус і Зінченко на полі? На жаль, цього сезону вони вибули на тривалий період, так само, як і Томас Парті. Тим не менш, у нас є інші футболісти, які будуть готові до гри завтра", — зазначив Артета.

Зінченко через травму пропустив п'ять матчів команди.

Українець цього сезону провів 28 матчів у всіх турнірах, де забив один м'яч і зробив дві гольові передачі.

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