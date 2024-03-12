Артета визначив долю Зінченка на матч-відповідь Ліги чемпіоном проти Порту
У Лізі чемпіонів 12 березня відбудеться матч-відповідь 1/8 фіналу між лондонським "Арсеналом" і "Порту". Перша гра завершилася з рахунком 1:0 на користь португальців.
Перед матчем головний тренер "канонірів" Мікель Артета розповів, чи зіграє український захисник Олександр Зінченко. Слова спеціаліста навела пресслужба "Арсеналу".
Чи зіграє Зінченко проти "Порту"
Раніше Зінченко відновився після травми та вийшов на заміну лише у крайньому матчі АПЛ проти "Брентфорда".
За словами Артети, Зінченко та Габрієл Жезус не готові зіграти з перших хвилин матчу. Тому їх замінять фізично готові гравці — Якуб Ківер та Кай Хаверц.
"Чи будуть Жезус і Зінченко на полі? На жаль, цього сезону вони вибули на тривалий період, так само, як і Томас Парті. Тим не менш, у нас є інші футболісти, які будуть готові до гри завтра", — зазначив Артета.
Зінченко через травму пропустив п'ять матчів команди.
Українець цього сезону провів 28 матчів у всіх турнірах, де забив один м'яч і зробив дві гольові передачі.
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