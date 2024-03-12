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Артета определил судьбу Зинченко на ответный матч Лиги чемпионом против Порту

12 марта 2024 10:20
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Агабекян Карен
редактор
Артета определил судьбу Зинченко на ответный матч Лиги чемпионом против Порту
Александр Зинченко во время матча. Фото: instagram.com/zinchenko/
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В Лиге чемпионов 12 марта состоится ответный матч 1/8 финала между лондонским "Арсеналом" и "Порту". Первый матч завершился со счетом 1:0 в пользу португальцев.

Перед матчем главный тренер "канониров" Микель Артета рассказал, сыграет ли в матче украинский защитник Александр Зинченко. Слова специалиста привела пресс-служба "Арсенала".

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Главный тренер "Арсенала" Микель Артета. Фото: "Арсенал"

Сыграет ли Зинченко против "Порту"

Ранее Зинченко восстановился после травмы и вышел на замену лишь в крайнем матче АПЛ против "Брентфорда".

По словам Артеты, Зинченко и Габриел Жезус не готовы сыграть с первых минут. Поэтому их заменят физически готовые игроки — Якуб Кивер и Кай Хаверц.

"Будут ли Жезус и Зинченко на поле? К сожалению, в текущем сезоне они выбыли на продолжительный период, также, как и Томас Парти. Тем не менее у нас есть другие футболисты, которые будут готовы к игре завтра", — отметил Артета.

Зинченко из-за травмы пропустил пять матчей команды.

Украинец в текущем сезоне провел 28 матчей во всех турнирах, где забил один мяч и сделал две голевые передачи.

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футбол
Александр Зинченко
Лига чемпионов
Арсенал
Микель Артета
Порту

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