Артета определил судьбу Зинченко на ответный матч Лиги чемпионом против Порту
В Лиге чемпионов 12 марта состоится ответный матч 1/8 финала между лондонским "Арсеналом" и "Порту". Первый матч завершился со счетом 1:0 в пользу португальцев.
Перед матчем главный тренер "канониров" Микель Артета рассказал, сыграет ли в матче украинский защитник Александр Зинченко. Слова специалиста привела пресс-служба "Арсенала".
Сыграет ли Зинченко против "Порту"
Ранее Зинченко восстановился после травмы и вышел на замену лишь в крайнем матче АПЛ против "Брентфорда".
По словам Артеты, Зинченко и Габриел Жезус не готовы сыграть с первых минут. Поэтому их заменят физически готовые игроки — Якуб Кивер и Кай Хаверц.
"Будут ли Жезус и Зинченко на поле? К сожалению, в текущем сезоне они выбыли на продолжительный период, также, как и Томас Парти. Тем не менее у нас есть другие футболисты, которые будут готовы к игре завтра", — отметил Артета.
Зинченко из-за травмы пропустил пять матчей команды.
Украинец в текущем сезоне провел 28 матчей во всех турнирах, где забил один мяч и сделал две голевые передачи.
Напомним, Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер.
Биатлонистка Джима установила новый рекорд.
Голкипер Андрей Трубин уйдет из "Бенфики" ради трансфера в топ-клуб.
"Манчестер Юнайтед" решил уволить Тен Хага — кто станет новым тренером.
Мудрик забил "Ньюкаслу" — как болельщики "Челси" отреагировали на гол украинца.
Читайте Новини.LIVE!