Артета заговорив про відставку після вильоту Арсенала з Ліги чемпіонів

Мікель Артета під час матчу. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Головний тренер "Арсенала" Мікель Артета назвав причини поразки лондонців у Мюнхені. "Каноніри" програли "Баварії" на виїзді та вилетіли з Ліги чемпіонів.

Зінченко провів весь матч на лаві запасних, Артети попросив підтримати футболістів "Арсенала", повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Мікель Артета був розгубленим та засмученим на післяматчевій пресконференції. "Арсенал" програв "Баварії" восьмий поєдинок в історії взаємин цих команд. "Каноніри" вибули із Ліги чемпіонів на стадії чвертьфіналу.

Що Артета сказав про матч із "Баварією"

Головний тренер "Арсенала" спростував чутки про достроковий вихід з клубу через невдалі результати команди. Він закликав уболівальників зосередитися на підтримці один одного та команди, футболісти якої важко переживають фіаско у Мюнхені.

Мартін Едегор після матчу. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Артета пишається гравцями "Арсенала" та їх діями в першому таймі поєдинку у відповідь чвертьфіналу ЛЧ. Наставник "канонірів" заявив, що у таких зустрічах інтрига часто закінчується після першої ж помилки чи гола.

"Ми недостатньо добре оборонялися, що дозволило супернику забити. Індивідуальні дії визначили результат матчу. Можу лише привітати "Баварію", вони зіграли два хороші поєдинки. А ми тепер зосередимося на Прем'єр-лізі", — заявив Артета.

Розчарування гравців "Арсенала". Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

"Арсенал" в АПЛ посідає друге місце у турнірній таблиці та відстає від "Манчестер Сіті" на два очки. У найближчому турі "каноніри" зіграють на виїзді з "Вулвергемптоном".

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