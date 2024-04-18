Артета заговорив про відставку після вильоту Арсенала з Ліги чемпіонів
Головний тренер "Арсенала" Мікель Артета назвав причини поразки лондонців у Мюнхені. "Каноніри" програли "Баварії" на виїзді та вилетіли з Ліги чемпіонів.
Зінченко провів весь матч на лаві запасних, Артети попросив підтримати футболістів "Арсенала", повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Мікель Артета був розгубленим та засмученим на післяматчевій пресконференції. "Арсенал" програв "Баварії" восьмий поєдинок в історії взаємин цих команд. "Каноніри" вибули із Ліги чемпіонів на стадії чвертьфіналу.
Що Артета сказав про матч із "Баварією"
Головний тренер "Арсенала" спростував чутки про достроковий вихід з клубу через невдалі результати команди. Він закликав уболівальників зосередитися на підтримці один одного та команди, футболісти якої важко переживають фіаско у Мюнхені.
Артета пишається гравцями "Арсенала" та їх діями в першому таймі поєдинку у відповідь чвертьфіналу ЛЧ. Наставник "канонірів" заявив, що у таких зустрічах інтрига часто закінчується після першої ж помилки чи гола.
"Ми недостатньо добре оборонялися, що дозволило супернику забити. Індивідуальні дії визначили результат матчу. Можу лише привітати "Баварію", вони зіграли два хороші поєдинки. А ми тепер зосередимося на Прем'єр-лізі", — заявив Артета.
"Арсенал" в АПЛ посідає друге місце у турнірній таблиці та відстає від "Манчестер Сіті" на два очки. У найближчому турі "каноніри" зіграють на виїзді з "Вулвергемптоном".
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