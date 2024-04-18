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Артета заговорил об отставке после вылета Арсенала из Лиги чемпионов

18 апреля 2024 12:11
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Артета заговорил об отставке после вылета Арсенала из Лиги чемпионов
Микель Артета во время матча. Фото: Reuters/Angelika Warmuth
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета назвал причины поражения лондонцев в Мюнхене. "Канониры" проиграли "Баварии" на выезде и вылетели из Лиги чемпионов. 

Зинченко провел весь матч на скамейке запасных, Артеты попросил поддержать футболистов "Арсенала", сообщает официальный сайт УЕФА.

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Микель Артета был растерянным и расстроенным на послематчевой пресс-конференции. "Арсенал" проиграл "Баварии" восьмой поединок в истории взаимоотношения этих команд. "Канониры" выбыли из Лиги чемпионов на стадии четвертьфинала. 

Что Артета сказал о матче с "Баварией" 

Главный тренер "Арсенала" опроверг слухи о досрочном уходе из клуба по причине неудачных результатов команды. Он призвал болельщиков сосредоточиться на поддержке друг друга и команды, футболисты которой тяжело переживают фиаско в Мюнхене. 

Мартин Эдегор
Мартин Эдегор после матча. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Артета гордится игроками "Арсенала" и их действиями в первом тайме ответного поединка четвертьфинала ЛЧ. Наставник "канониров" заявил, что в таких встречах интрига часто заканчивается после первой же ошибки или гола. 

"Мы недостаточно хорошо оборонялись, что позволило сопернику забить. Индивидуальные действия предопределили результат матча. Могу только поздравить "Баварию", они сыграли два хороших поединка. А мы теперь сосредоточимся на Премьер-лиге", — заявил Артета. 

Арсенал
Разочарование игроков "Арсенала". Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

"Арсенал" в АПЛ занимает второе место в турнирной таблице и отстает от "Манчестер Сити" на два очка. В ближайшем туре "канониры" сыграют на выезде с "Вулверхэмптоном". 

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Микель Артета

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