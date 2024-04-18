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Тухель назвал главную причину выхода Баварии в полуфинал ЛЧ

18 апреля 2024 11:40
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Тухель назвал главную причину выхода Баварии в полуфинал ЛЧ
Футболисты "Баварии" после финального свистка. Фото: Reuters/Angelika Warmuth
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер "Баварии" Томас Тухель сравнил ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов против "Арсенала" с шахматной партией. Немецкий специалист напомнил о том, что его команда играла не в оптимальном составе. 

Тухель объяснил, что помогло "Баварии" выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов, сообщает официальный сайт УЕФА. 

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"Бавария" уверенно сыграла в Мюнхене против "Арсенала" и одержала победу со счетом 1:0. Это позволило немецкой команде пройти в полуфинал Лиги чемпионов. Тренер "Баварии" заверил, что получил удовольствие от действий своих подопечных во время поединка. 

Что Тухель сказал о матче с "Арсеналом" 

Томас Тухель сравнил ответный поединок с "канонирами" с шахматной партией. Он напомнил, что "Бавария" была вынуждена играть без Гнабри, Комана и Дэйвиса, но это не помешало мюнхенцам одержать победу. 

Томас Тухель
Томас Тухель руководит игрой "Баварии". Фото: Reuters/Leonhard Simon

Тухель отметил вклад болельщиков в успех "Баварии". Тренер заявил, что с такой поддержкой его команда просто обязана была победить. Специалист выразил надежду на то, что в полуфинале болельщики так же будут вести себя на трибунах. 

"В перерыве матча я попросил своих парней больше внимания уделить своим индивидуальным качествам, показать свои лучшие стороны. Сказал, что волноваться не о чем. Мы немного прибавили, и это позволило победить", — рассказал Тухель. 

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спорт
футбол
Лига чемпионов
Бавария
Томас Тухель

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