Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Зинченко не выпустили против Баварии и Арсенал вылетел в четвертьфинале Лиги чемпионов arrow

Зинченко не выпустили против Баварии и Арсенал вылетел в четвертьфинале Лиги чемпионов

18 апреля 2024 06:30
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Зинченко не выпустили против Баварии и Арсенал вылетел в четвертьфинале Лиги чемпионов
Леон Горетцка. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Капитан сборной Украины Александр Зинченко остался в запасе в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов, в котором "Арсенал" играл на выезде против "Баварии". На поле украинец так и не вышел, а англичане уступили минимально и вылетели.

Подробности матча — в материале Новини.LIVE.

Читайте также:

На позиции Зинченко слева в защите вышел Томиясу, а после матча многие болельщики в комментариях стали намекать на "карму" для Артеты из-за игнорирования украинского игрока.

В середине первого тайма хозяева чуть не открыли счет, когда Мазрауи ускорился в чужой штрафной, получил мяч и сделал пас — рикошет и мяч полетел мимо ворот.

Лондонцы ответили моментом Мартинелли. Тот откликнулся на передачу с фланга и пробил в одно касание из пределов штрафной — Нойер был на месте.

Героем матча стал Киммих

В начале второго тайма немцы попали в перекладину – после навеса Киммиха головой сыграл Горетцка. С добиванием Геррейра с острого угла справился Рая.

А в середине второго тайма уже сам Киммих расстрелял ворота Раи ударом головой после подачи Геррейра с левого фланга.

Микель Артета сразу пытался повлиять на игру выходом Жезуса и Троссара, но после этого "Бавария" уверенно шла вперед и была немного острее соперника.

Напомним, Довбик уйдет из "Жироны" в конце сезона — появился новый претендент на украинца. 

Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал.

Юрген Клопп получит предложение о работе, от которого не сможет отказаться.

Забарный уйдет из "Борнмута" — на украинца претендуют три клуба. 

Суркис принял решение по поводу трансфера Волошина из "Динамо".

"Бавария" получит нового тренера — он четырежды выигрывал Лигу чемпионов и имеет Золотой мяч.

 

Александр Зинченко
Лига чемпионов
Бавария
Арсенал

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

11 апреля 2024
обновлено:

06:02Обстрел Львовской области — раздаются мощные взрывы

4 апреля 2024

08:48 Цыганков уйдет из Жироны в конце сезона — украинцем интересуется известный клуб

12 апреля 2024

20:40 Лишь невнимательные водители нарушат правила на этом перекрестке — в чем хитрость