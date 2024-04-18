Зинченко не выпустили против Баварии и Арсенал вылетел в четвертьфинале Лиги чемпионов

Леон Горетцка. Фото: Reuters

Капитан сборной Украины Александр Зинченко остался в запасе в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов, в котором "Арсенал" играл на выезде против "Баварии". На поле украинец так и не вышел, а англичане уступили минимально и вылетели.

Подробности матча — в материале Новини.LIVE.

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В середине первого тайма хозяева чуть не открыли счет, когда Мазрауи ускорился в чужой штрафной, получил мяч и сделал пас — рикошет и мяч полетел мимо ворот.

Лондонцы ответили моментом Мартинелли. Тот откликнулся на передачу с фланга и пробил в одно касание из пределов штрафной — Нойер был на месте.

Героем матча стал Киммих

В начале второго тайма немцы попали в перекладину – после навеса Киммиха головой сыграл Горетцка. С добиванием Геррейра с острого угла справился Рая.

А в середине второго тайма уже сам Киммих расстрелял ворота Раи ударом головой после подачи Геррейра с левого фланга.

Микель Артета сразу пытался повлиять на игру выходом Жезуса и Троссара, но после этого "Бавария" уверенно шла вперед и была немного острее соперника.

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