Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Зінченко не випустили проти Баварії та Арсенал вилетів у чвертьфіналі Ліги чемпіонів arrow

Зінченко не випустили проти Баварії та Арсенал вилетів у чвертьфіналі Ліги чемпіонів

18 квітня 2024 06:30
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Зінченко не випустили проти Баварії та Арсенал вилетів у чвертьфіналі Ліги чемпіонів
Леон Горетцка. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Капітан збірної України Олександр Зінченко залишився у запасі в матчі відповіді чвертьфіналу Лігу чемпіонів, в якому "Арсенал" грав на виїзді проти "Баварії". На поле українець так й не вийшов, а англійці поступились мінімально та вилетіли.

Подробиці матчу — в матеріалі Новини.LIVE.

Читайте також:

На позиції Зінченко зліва в захисті вийшов Томіясу, а після матчу багато вболівальників у коментарях стали натякати на “карму” для Артети, через ігнорування українського гравця.

В середині першого тайму господарі ледь не відкрили рахунок, коли Мазрауї прискорився в чужий штрафний, отримав м'яч та зробив пас — рикошет та м1яч полетів повз ворота.

Лондонці відповіли моментом Мартінеллі. Той відгукнувся на передачу з флангу та пробив в один дотик з меж штрафного — Ноєр був на місці. 

Героєм матчу став Кімміх

На початку другого тайму німці потрапили в поперечину — після навісу Кімміха головою зіграв Горетцка. З добиванням Геррейру з гострого кута впорався Рая. 

А в середині другого тайму вже сам Кімміх розстріляв ворота Раї ударом головою після подачі від Геррейру з лівого флангу.

Мікель Артета одразу намагався вплинути на гру виходом Жезуса та Троссара, але після цього "Баварія" впевнено йшла вперед і була трохи гостріша за суперника.

Нагадаємо, Довбик піде із "Жирони" наприкінці сезону — з'явився новий претендент на українця.

Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав.

Юрген Клопп отримає пропозицію про роботу, від якої не зможе відмовитись.

Забарний піде з "Борнмута" — на українця претендують три клуби.

Суркіс ухвалив рішення щодо трансферу Волошина з "Динамо".

"Баварія" отримає нового тренера — він чотири рази вигравав Лігу чемпіонів і має Золотий м'яч.

 

Олександр Зінченко
Ліга чемпіонів
Баварія
Арсенал

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

11 квітня 2024
Оновлено

06:02Обстріл Львівської області — лунають потужні вибухи

4 квітня 2024

08:48 Циганков піде з Жирони наприкінці сезону — українцем цікавиться відомий клуб

12 квітня 2024

20:40 Лише неуважні водії порушать правила на цьому перехресті — у чому хитрість