Зінченко не випустили проти Баварії та Арсенал вилетів у чвертьфіналі Ліги чемпіонів

Леон Горетцка. Фото: Reuters

Капітан збірної України Олександр Зінченко залишився у запасі в матчі відповіді чвертьфіналу Лігу чемпіонів, в якому "Арсенал" грав на виїзді проти "Баварії". На поле українець так й не вийшов, а англійці поступились мінімально та вилетіли.

Подробиці матчу — в матеріалі Новини.LIVE.

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В середині першого тайму господарі ледь не відкрили рахунок, коли Мазрауї прискорився в чужий штрафний, отримав м'яч та зробив пас — рикошет та м1яч полетів повз ворота.

Лондонці відповіли моментом Мартінеллі. Той відгукнувся на передачу з флангу та пробив в один дотик з меж штрафного — Ноєр був на місці.

Героєм матчу став Кімміх

На початку другого тайму німці потрапили в поперечину — після навісу Кімміха головою зіграв Горетцка. З добиванням Геррейру з гострого кута впорався Рая.

А в середині другого тайму вже сам Кімміх розстріляв ворота Раї ударом головою після подачі від Геррейру з лівого флангу.

Мікель Артета одразу намагався вплинути на гру виходом Жезуса та Троссара, але після цього "Баварія" впевнено йшла вперед і була трохи гостріша за суперника.

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