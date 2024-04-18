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Тухель назвав головну причину виходу Баварії до півфіналу ЛЧ

18 квітня 2024 11:40
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Тухель назвав головну причину виходу Баварії до півфіналу ЛЧ
Футболісти "Баварії" після фінального свистка. Фото: Reuters/Angelika Warmuth
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Головний тренер "Баварії" Томас Тухель порівняв матч-відповідь чвертьфіналу Ліги чемпіонів проти "Арсенала" з шаховою партією. Німецький фахівець нагадав, що його команда грала не в оптимальному складі.

Тухель пояснив, що допомогло "Баварії" вийти до чвертьфіналу Ліги чемпіонів, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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"Баварія" впевнено зіграла у Мюнхені проти "Арсенала" і здобула перемогу з рахунком 1:0. Це дозволило німецькій команді пройти у півфінал Ліги чемпіонів. Тренер "Баварії" запевнив, що отримав насолоду від дій своїх підопічних під час поєдинку.

Що Тухель сказав про матч із "Арсеналом"

Томас Тухель порівняв поєдинок у відповідь з "канонірами" з шаховою партією. Він нагадав, що "Баварія" була змушена грати без Гнабрі, Комана та Дейвіса, але це не завадило мюнхенцям здобути перемогу.

Томас Тухель
Томас Тухель керує грою "Баварії". Фото: Reuters/Leonhard Simon

Тухель відзначив внесок уболівальників в успіх "Баварії". Тренер заявив, що з такою підтримкою його команда просто мала перемогти. Фахівець висловив сподівання на те, що у півфіналі вболівальники так само поводитимуться на трибунах.

"У перерві матчу я попросив своїх хлопців більше уваги приділити своїм індивідуальним якостям, показати свої найкращі сторони. Сказав, що хвилюватися нема про що. Ми трохи додали, і це дозволило перемогти", — розповів Тухель.

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спорт
футбол
Ліга чемпіонів
Баварія
Томас Тухель

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