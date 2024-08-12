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Ашур розповів, чому перевів у дубль двох зірок Полісся

12 серпня 2024 10:50
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Полісся перевело Будківського та Козака в дубль: коментар Ашура
Головний тренер "Полісся" Імад Ашур. Фото: скриншот
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

У житомирському "Поліссі" перевели в дубль лідерів кількох минулих сезонів Філіпа Будківського та Артема Козака. До матчу з "Шахтарем" (1:0) була незрозуміла причина рішення.

Після гри з "Шахтарем" головний тренер "Полісся" Імад Ашур в ефірі УПЛ ТБ прокоментував своє рішення щодо Будківського та Козака.

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За словами Ашура, переведення гравця в "Полісся-2" було необхідним для забезпечення їх тренувальним процесом, поки визначається їх подальша кар'єра.

Фахівець відзначив, що рішення щодо Будківського та Козака приймалося колективно, а причини пониження футболістів у класі можуть бути розкриті пізніше.

"Думаю, що є багато речей, які є внутрішніми справами клубу. І в цій ситуації, якщо клуб вирішить це прокоментувати — значить це буде трохи згодом.

Але наразі переведення в другу команду – це можливість надати тренувальний процес, а далі вже долю вирішує клуб", — сказав Ашур.

Будківський відіграв за "Полісся" 43 матчі, у яких забив 19 голів та зробив шість асистів. "Трансфермаркт" оцінює гравця в 500 тисяч євро.

Козак провів за "Полісся" 67 матчів, де забив 15 голів та зробив 13 асистів. "Трансфермаркт" оцінює гравця у 800 тисяч євро.

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