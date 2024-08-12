Том Круз, RHCP, Snoop Dog та Біллі Айліш ефектно закрили Олімпіаду-2024

Том Круз виконав шалений трюк на закритті Олімпіади — також виступили Снуп Дог та Біллі Айліш
Всесвітньо відомий актор, справжня легенда Голлівуду Том Круз взяв участь у закритті Олімпіади-2024 в Парижі. Актор спустився з даху в амплуа свого персонажа зі стрічок "Місія неможлива".
Про це повідомляє телеканал Euronews.
Хто ще увійшов у зірковий склад на закритті Олімпіади-2024
Том Круз відомий тим, що не користується допомогою каскадерів при виконанні своїх трюків у фільмах.
𝐄𝐋 𝐌𝐎𝐌𝐄𝐍𝐓𝐀𝐙𝐎 𝐃𝐄 𝐋𝐀 𝐂𝐋𝐀𝐔𝐒𝐔𝐑𝐀 🤩🤩🤩— Eurosport.es (@Eurosport_ES) August 11, 2024
Tom Cruise nos traslada a Los Ángeles 2028 de una manera épica de la mano de deportistas y figuras ilustres estadounidenses.#Paris2024 pic.twitter.com/V1doZWdGyY
Крім Тома Круза, що після спуску вирушив з прапором Олімпіади, осідлавши мотоцикл, щоб передати його легендам спорту, в церемонії закритті ігор брали участь Снуп Дог та Доктор Дре, а також Біллі Айліш.
Проте перед ними Олімпійський прапор якимось дивом перенісся до Лос-Анджелесу, що через чотири роки прийматиме Олімпіаду, під акомпанемент живого виступу легендарного рок-гурту Red Hot Chilli Pappers.
Не обійшлось без популярної у підлітків Біллі Айліш.
Своєю чергою двоє легендарних реперів Снуп Дог та Доктор Дре заспівали разом.
#Paris2024, c'est officiellement fini : Snoop Dogg, Dr. Dre et #LA2028 reprennent le contrôle des opérations 🤝 pic.twitter.com/OkSh5SJLv3— Eurosport France (@Eurosport_FR) August 11, 2024
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