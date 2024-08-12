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Том Круз виконав шалений трюк на закритті Олімпіади — також виступили Снуп Дог та Біллі Айліш

12 серпня 2024 02:25
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Том Круз, RHCP, Snoop Dog та Біллі Айліш ефектно закрили Олімпіаду-2024
Том Круз спускається з даху на закритті Олімпіади. Фото: Reuters
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Всесвітньо відомий актор, справжня легенда Голлівуду Том Круз взяв участь у закритті Олімпіади-2024 в Парижі. Актор спустився з даху в амплуа свого персонажа зі стрічок "Місія неможлива".

Про це повідомляє телеканал Euronews.

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Том Круз відомий тим, що не користується допомогою каскадерів при виконанні своїх трюків у фільмах. 

Крім Тома Круза, що після спуску вирушив з прапором Олімпіади, осідлавши мотоцикл, щоб передати його легендам спорту, в церемонії закритті ігор брали участь Снуп Дог та Доктор Дре, а також Біллі Айліш.

Том Круз на мотоциклі з Олімпійським прапором
Том Круз на мотоциклі з Олімпійським прапором. Фото: Reuters

Проте перед ними Олімпійський прапор якимось дивом перенісся до Лос-Анджелесу, що через чотири роки прийматиме Олімпіаду, під акомпанемент живого виступу легендарного рок-гурту Red Hot Chilli Pappers.

Том Круз виконав шалений трюк на закритті Олімпіади — також виступили Снуп Дог та Біллі Айлиш - фото 2
Виступ гурту RHCP на закритті Олімпіади. Фото: Скриншот

Не обійшлось без популярної у підлітків Біллі Айліш.

Том Круз виконав шалений трюк на закритті Олімпіади — також виступили Снуп Дог та Біллі Айлиш - фото 3
Біллі Айліш на пляжі під час закриття Олімпіади-2024. Фото: Скриншот

Своєю чергою двоє легендарних реперів Снуп Дог та Доктор Дре заспівали разом.

Нагадаємо, українська гімнастка заплакала та заявила про завершення кар'єри після поразки на Олімпіаді-2024. 

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США Біллі Айлиш Том Круз Олімпійські ігри Голлівуд Олімпіада-2024

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