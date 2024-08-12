Том Круз, RHCP, Snoop Dog и Билли Айлиш эффектно закрыли Олимпиаду-2024

Том Круз опускается с крыши на закрытии Олимпиады. Фото: Reuters

Всемирно известный актер, настоящая легенда Голливуда, Том Круз принял участие в закрытии Олимпиады-2024 в Париже. Актер спустился с крыши в амплуа своего персонажа из лент "Миссия невозможна".

Об этом сообщает телеканал Euronews .

Читайте также:

Кто еще вошел в звездный состав на закрытии Олимпиады-2024

Том Круз известен тем, что не пользуется помощью каскадеров при исполнении своих трюков в фильмах.

𝐄𝐋 𝐌𝐎𝐌𝐄𝐍𝐓𝐀𝐙𝐎 𝐃𝐄 𝐋𝐀 𝐂𝐋𝐀𝐔𝐒𝐔𝐑𝐬



Tom Cruise nos trasllada a Los Angeles 2028 d'una manera épica de la mà de deportistes i figures ilustres estadounidenses. #Paris2024 pic.twitter.com/V1doZWdGyY – Eurosport.es (@Eurosport_ES) August 11, 2024

Помимо Тома Круза, после спуска отправившегося с флагом Олимпиады, оседлав мотоцикл, чтобы передать его легендам спорта, в церемонии закрытия игр принимали участие Снуп Дог и Доктор Дре, а также Билли Айлиш.

Том Круз на мотоцикле с Олимпийским флагом. Фото: Reuters

Однако перед ними Олимпийский флаг каким-то чудом перенесся в Лос-Анджелес, через четыре года принимающий Олимпиаду, под аккомпанемент живого выступления легендарной рок-группы Red Hot Chilli Pappers.

Выступление группы RHCP на закрытии Олимпиады. Фото: Скриншот

Не обошлось без популярной у подростков Билли Айлиш.

Билли Айлиш на пляже во время закрытия Олимпиады-2024. Фото: Скриншот

В свою очередь двое легендарных рэперов Снуп Дог и Доктор Дре спели вместе.

#Paris2024 , c'est officiellement fini: Snoop Dogg, Dr. Dre et #LA2028 reprennent le contrôle des opérations 🤝 pic.twitter.com/OkSh5SJLv3 – Eurosport France (@Eurosport_FR) August 11, 2024

Напомним, украинская гимнастка заплакала и заявила о завершении карьеры после поражения на Олимпиаде-2024.

Лунин не получит в "Реале" того, на что рассчитывает – клуб принял важное решение .

Дерюгина объяснила неудачи украинских гимнасток на Олимпиаде-2024.

Ребров может досрочно уйти из сборной Украины из-за выгодного предложения.

"Динамо" отдаст одного из своих талантливейших футболистов в европейский клуб.