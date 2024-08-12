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Том Круз исполнил безумный трюк на закрытии Олимпиады — также выступили Снуп Дог и Билли Айлиш

12 августа 2024 02:25
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Том Круз, RHCP, Snoop Dog и Билли Айлиш эффектно закрыли Олимпиаду-2024
Том Круз опускается с крыши на закрытии Олимпиады. Фото: Reuters
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Всемирно известный актер, настоящая легенда Голливуда, Том Круз принял участие в закрытии Олимпиады-2024 в Париже. Актер спустился с крыши в амплуа своего персонажа из лент "Миссия невозможна".

Об этом сообщает телеканал Euronews .

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Том Круз известен тем, что не пользуется помощью каскадеров при исполнении своих трюков в фильмах.

Помимо Тома Круза, после спуска отправившегося с флагом Олимпиады, оседлав мотоцикл, чтобы передать его легендам спорта, в церемонии закрытия игр принимали участие Снуп Дог и Доктор Дре, а также Билли Айлиш.

Том Круз на мотоцикле с Олимпийским флагом
Том Круз на мотоцикле с Олимпийским флагом. Фото: Reuters

Однако перед ними Олимпийский флаг каким-то чудом перенесся в Лос-Анджелес, через четыре года принимающий Олимпиаду, под аккомпанемент живого выступления легендарной рок-группы Red Hot Chilli Pappers.

Том Круз исполнил безумный трюк на закрытии Олимпиады — также выступили Снуп Дог и Билли Айлыш - фото 2
Выступление группы RHCP на закрытии Олимпиады. Фото: Скриншот

Не обошлось без популярной у подростков Билли Айлиш.

Том Круз исполнил безумный трюк на закрытии Олимпиады — также выступили Снуп Дог и Билли Айлыш - фото 3
Билли Айлиш на пляже во время закрытия Олимпиады-2024. Фото: Скриншот

В свою очередь двое легендарных рэперов Снуп Дог и Доктор Дре спели вместе.

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США Билли Айлиш Том Круз Олимпийские игры Голливуд Олимпиада-2024

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