Полесье перевело Будковского и Козака в дубль: комментарий Ашура

Главный тренер "Полесья" Имад Ашур. Фото: скриншот

В житомирском "Полесье" перевели в дубль лидеров нескольких прошлых сезонов Филиппа Будковского и Артема Козака. До матча с "Шахтером" (1:0) была непонятна причина решения.

После игры с "Шахтером" главный тренер "Полесья" Имад Ашур в эфире УПЛ ТВ прокомментировал свое решение по Будковскому и Козаку.

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По словам Ашура, перевод игрока в "Полесье-2" был необходим для обеспечения их тренировочным процессом, пока определяется их дальнейшее будущее.

Специалист отметил, что решение по Будковскому и Казаку принималось коллективно, а причины понижения футболистов в классе могут быть раскрыты позже.

"Думаю, что есть много вещей, которые являются внутренними делами клуба. И в этой ситуации, если клуб решит это прокомментировать — значит, это будет немного позже.

Но сейчас перевод во вторую команду — это возможность предоставить тренировочный процесс, а дальше судьбу решает клуб", — сказал Ашур.

Будковский отыграл за "Полесье" 43 матча, в которых забил 19 голов и сделал шесть ассистов. "Трансфермаркт" оценивает игрока в 500 тысяч евро.

Козак провел за "Полесье" 67 матчей, где забил 15 голов и совершил 13 ассистов. "Трансфермаркт" оценивает игрока в 800 тысяч евро.

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