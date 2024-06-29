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Аталанта купила конкурента Миколенка в Евертоні

29 червня 2024 14:25
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Агабекян Карен
редактор
Аталанта підписала Бена Годфрі, зменшивши конкуренцію для Миколенка в Евертоні
Бен Годфрі після трансферу. Фото: "Аталанта"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Італійська "Аталанта" перед новим сезоном Ліги чемпіонів продовжує посилювати склад. Команда підписала футболіста англійського "Евертону".

Бен Годфрі офіційно став гравцем "Аталанти", повідомила пресслужба італійського клубу.

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За інформацією джерела, "Аталанта" заплатила за 26-річного англійця 9 млн євро.

Минулого сезону Годфрі зіграв за "Евертон" 16 матчів. Контракт футболіста спливав 30 червня 2025 року, і він не хотів його продовжувати.

Годфрі грає на позиції центрального захисника, але також закривав правий та лівий фланги оборони. Після переходу Віталія Миколенка з "Динамо" до "Евертона" саме Бен був його основним конкурентом.

Після перемоги в Лізі Європи "Аталанта" раніше викупила у "Мілана" Шарля Де Кетеларе, який минулого сезону грав у Бергамо на правах оренди.

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футбол
Серія А
Евертон
Аталанта

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