Аталанта підписала Бена Годфрі, зменшивши конкуренцію для Миколенка в Евертоні

Бен Годфрі після трансферу. Фото: "Аталанта"

Італійська "Аталанта" перед новим сезоном Ліги чемпіонів продовжує посилювати склад. Команда підписала футболіста англійського "Евертону".

Бен Годфрі офіційно став гравцем "Аталанти", повідомила пресслужба італійського клубу.

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За інформацією джерела, "Аталанта" заплатила за 26-річного англійця 9 млн євро.

Минулого сезону Годфрі зіграв за "Евертон" 16 матчів. Контракт футболіста спливав 30 червня 2025 року, і він не хотів його продовжувати.

Годфрі грає на позиції центрального захисника, але також закривав правий та лівий фланги оборони. Після переходу Віталія Миколенка з "Динамо" до "Евертона" саме Бен був його основним конкурентом.

Після перемоги в Лізі Європи "Аталанта" раніше викупила у "Мілана" Шарля Де Кетеларе, який минулого сезону грав у Бергамо на правах оренди.

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