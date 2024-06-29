Аталанта підписала Бена Годфрі, зменшивши конкуренцію для Миколенка в Евертоні

Аталанта купила конкурента Миколенка в Евертоні
Італійська "Аталанта" перед новим сезоном Ліги чемпіонів продовжує посилювати склад. Команда підписала футболіста англійського "Евертону".
Бен Годфрі офіційно став гравцем "Аталанти", повідомила пресслужба італійського клубу.
Benvenuto a Bergamo, @BenG0dfrey ! 👋⚫️🔵- Atalanta BC (@Atalanta_BC) June 28, 2024
Welcome to Bergamo, Benjamin # Godfrey ! 👋⚫️🔵 #GoAtalantaGo pic.twitter.com/NOh7nVmirK
У Миколенка стало на одного конкурента менше
За інформацією джерела, "Аталанта" заплатила за 26-річного англійця 9 млн євро.
Минулого сезону Годфрі зіграв за "Евертон" 16 матчів. Контракт футболіста спливав 30 червня 2025 року, і він не хотів його продовжувати.
Годфрі грає на позиції центрального захисника, але також закривав правий та лівий фланги оборони. Після переходу Віталія Миколенка з "Динамо" до "Евертона" саме Бен був його основним конкурентом.
Після перемоги в Лізі Європи "Аталанта" раніше викупила у "Мілана" Шарля Де Кетеларе, який минулого сезону грав у Бергамо на правах оренди.
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