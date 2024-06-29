Аталанта подписала Бена Годфри, уменьшав конкуренцию для Миколенко в Эвертоне

Бен Годфри после трансфера. Фото: "Аталанта"

Итальянская "Аталанта" перед предстоящим сезоном Лиги чемпионов продолжает усиливать состав. Команда подписала футболиста английского "Эвертона".

Бен Годфри официально стал игроком "Аталанты", сообщила пресс-служба итальянского клуба.

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По информации источника, "Аталанта" заплатила за 26-летнего англичанина 9 млн евро.

В прошедшем сезоне Годфри сыграл за "Эвертон" 16 матчей. Контракт футболиста истекал 30 июня 2025 года, и он не хотел его продлевать.

Годфри играет на позиции центрального защитника, но также закрывал правый и левый фланги обороны. После перехода Виталия Миколенко из "Динамо" в "Эвертон" именно Бен был его основным конкурентом.

После победы в Лиге Европы "Аталанта" ранее выкупила у "Милана" Шарля Де Кетеларе, который в прошедшем сезоне играл в Бергамо на правах аренды.

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