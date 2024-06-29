Аталанта подписала Бена Годфри, уменьшав конкуренцию для Миколенко в Эвертоне

Аталанта купила конкурента Миколенко в Эвертоне
Итальянская "Аталанта" перед предстоящим сезоном Лиги чемпионов продолжает усиливать состав. Команда подписала футболиста английского "Эвертона".
Бен Годфри официально стал игроком "Аталанты", сообщила пресс-служба итальянского клуба.
Benvenuto a Bergamo, @BenG0dfrey! 👋⚫️🔵— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) June 28, 2024
Welcome to Bergamo, Benjamin #Godfrey! 👋⚫️🔵#GoAtalantaGo pic.twitter.com/NOh7nVmirK
У Миколенко стало на одного конкурента меньше
По информации источника, "Аталанта" заплатила за 26-летнего англичанина 9 млн евро.
В прошедшем сезоне Годфри сыграл за "Эвертон" 16 матчей. Контракт футболиста истекал 30 июня 2025 года, и он не хотел его продлевать.
Годфри играет на позиции центрального защитника, но также закрывал правый и левый фланги обороны. После перехода Виталия Миколенко из "Динамо" в "Эвертон" именно Бен был его основным конкурентом.
После победы в Лиге Европы "Аталанта" ранее выкупила у "Милана" Шарля Де Кетеларе, который в прошедшем сезоне играл в Бергамо на правах аренды.
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