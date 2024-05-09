Аталанта — Марсель у півфіналі Ліги Європи, стартові склади
В Італії відбудеться матч-відповідь півфіналу Ліги Європи. У цій грі "Аталанта" зіграє з французьким "Марселем".
Команди перед матчем оголосили стартові склади, повідомляє портал Новини.LIVE.
👥 I nostri 11!- Atalanta BC (@Atalanta_BC) May 9, 2024
🫵 Our line-up to face OM! #AtalantaOM #UEL #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/hiArWKDkkv
👥 🅒🅞🅜🅟🅞 #AtalantaOM- Olympique de Marseille (@OM_Officiel) May 9, 2024
Voici le ⚔️ pic.twitter.com/TO8Okf8Irm
"Аталанта" — "Марсель"
Стартові склади:
"Аталанта": Муссо, де Рон, Гін, Джимсіті, Дзаппакоста, Копмейнерс, Едерсон, Руджері, Де Кетеларе, Лукман, Скамакка.
Запасні: Карнесеккі, Россі, Пашалич, Туре, Баккер, Адопо, Гатебур, Скальвіні, Бонфанті, Палестра, Комі, Міранчук.
"Марсель": Лопес, Мбемб, Жіго, Балерді, Клос, Верету, Кондогбія, Мерлен, Ндіае, Обамеянг, Аріт.
Запасні: Нгапандуетнбю, Бланко, Унахі, Мумбанья, Мейте, Корреа, Сарр, Согло, Енріке, Ляфон, Дау, Мурільйо.
Перший матч у Марселі на "Велодромі" завершився нічиєю 1:1.
Матч-відповідь буде судити відомий іспанський арбітр Хесус Хіль Мансано.
Матч розпочнеться 9 травня о 22:00 за київським часом.
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