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﻿Аталанта — Марсель у півфіналі Ліги Європи, стартові склади

9 травня 2024 21:29
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Агабекян Карен
редактор
Аталанта — Марсель у півфіналі Ліги Європи, стартові склади
Гравці італійської "Аталанти" перед першим матчем. Фото: "Аталанта"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В Італії відбудеться матч-відповідь півфіналу Ліги Європи. У цій грі "Аталанта" зіграє з французьким "Марселем".

Команди перед матчем оголосили стартові склади, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Стартові склади:

"Аталанта": Муссо, де Рон, Гін, Джимсіті, Дзаппакоста, Копмейнерс, Едерсон, Руджері, Де Кетеларе, Лукман, Скамакка.

Запасні: Карнесеккі, Россі, Пашалич, Туре, Баккер, Адопо, Гатебур, Скальвіні, Бонфанті, Палестра, Комі, Міранчук.

"Марсель": Лопес, Мбемб, Жіго, Балерді, Клос, Верету, Кондогбія, Мерлен, Ндіае, Обамеянг, Аріт.

Запасні: Нгапандуетнбю, Бланко, Унахі, Мумбанья, Мейте, Корреа, Сарр, Согло, Енріке, Ляфон, Дау, Мурільйо.

Перший матч у Марселі на "Велодромі" завершився нічиєю 1:1.

Матч-відповідь буде судити відомий іспанський арбітр Хесус Хіль Мансано.

Матч розпочнеться 9 травня о 22:00 за київським часом.

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футбол
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