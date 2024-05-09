﻿Аталанта — Марсель в полуфинале Лиги Европы, стартовые составы

Игроки итальянской "Аталанты" перед первым матчем. Фото: "Аталанта"

В Италии состоится ответный матч полуфинала Лиги Европы. В этой игре "Аталанта" сразится с французским "Марселем".

Команды перед матчем объявили стартовые составы, передает портал Новини.LIVE.

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👥 🅒🅞🅜🅟🅞 #AtalantaOM



Voici le 𝐗𝐈 𝐝𝐞 𝐝𝐞́𝐩𝐚𝐫𝐭 olympien pour cette rencontre face à l’Atalanta ! ⚔️ pic.twitter.com/TO8Okf8Irm — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) May 9, 2024

"Аталанта" — "Марсель"

Стартовые составы:

"Аталанта": Муссо, де Рон, Гин, Джимсити, Дзаппакоста, Копмейнерс, Эдерсон, Руджери, Де Кетеларе, Лукман, Скамакка.

Запасные: Карнесекки, Росси, Пашалыч, Туре, Баккер, Адопо, Гатебур, Скальвини, Бонфанти, Палестра, Коми, Миранчук.

"Марсель": Лопес, Мбэмба, Жиго, Балерди, Клос, Верету, Кондогбия, Мерлен, Ндиае, Обамеянг, Арит.

Запасные: Нгапандуэтнбю, Бланко, Унахи, Мумбанья, Мэйте, Корреа, Сарр, Согло, Энрике, Ляфон, Дау, Мурильо.

Первый матч в Марселе на "Велодроме" завершился ничьей 1:1.

Ответный матч будет судить известный испанский арбитр Хесус Хиль Мансано.

Матч начнется 9 мая в 22:00 по киевскому времени.

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