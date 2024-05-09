Аталанта — Марсель в полуфинале Лиги Европы, стартовые составы
В Италии состоится ответный матч полуфинала Лиги Европы. В этой игре "Аталанта" сразится с французским "Марселем".
Команды перед матчем объявили стартовые составы, передает портал Новини.LIVE.
👥 I nostri 11!— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) May 9, 2024
🫵 Our line-up to face OM!#AtalantaOM #UEL #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/hiArWKDkkv
👥 🅒🅞🅜🅟🅞 #AtalantaOM— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) May 9, 2024
Voici le 𝐗𝐈 𝐝𝐞 𝐝𝐞́𝐩𝐚𝐫𝐭 olympien pour cette rencontre face à l’Atalanta ! ⚔️ pic.twitter.com/TO8Okf8Irm
"Аталанта" — "Марсель"
Стартовые составы:
"Аталанта": Муссо, де Рон, Гин, Джимсити, Дзаппакоста, Копмейнерс, Эдерсон, Руджери, Де Кетеларе, Лукман, Скамакка.
Запасные: Карнесекки, Росси, Пашалыч, Туре, Баккер, Адопо, Гатебур, Скальвини, Бонфанти, Палестра, Коми, Миранчук.
"Марсель": Лопес, Мбэмба, Жиго, Балерди, Клос, Верету, Кондогбия, Мерлен, Ндиае, Обамеянг, Арит.
Запасные: Нгапандуэтнбю, Бланко, Унахи, Мумбанья, Мэйте, Корреа, Сарр, Согло, Энрике, Ляфон, Дау, Мурильо.
Первый матч в Марселе на "Велодроме" завершился ничьей 1:1.
Ответный матч будет судить известный испанский арбитр Хесус Хиль Мансано.
Матч начнется 9 мая в 22:00 по киевскому времени.
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