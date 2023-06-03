"Аталанта" виставила цінник за Хойлунда

Хойлунд у матчі чемпіонату Італії. Фото: ФК Аталанта

Італійська "Аталанта" відпустить датського нападника Расмуса Хойлунда, якщо за нього заплатять щонайменше 50 млн євро. Клуб із Бергамо отримав запити про трансфер форварда від низки клубів, серед яких "Ювентус".

Цінник на футболіста виставили після запитів від грандів європейського футболу, повідомляє Corriere Della Sera .

Читайте також:

Гравець, зріст якого становить 191 см, здивував не лише своїми габаритами та результативністю, а й командною роботою в оркестрі головного тренера Джанп'єро Гасперіні.

Хойлунд став лідером команди лише за один сезон. Фото: ФК Аталанта

Вибір між Серією А та АПЛ

Туринський "Ювентус" готується до розлучення із забивним форвардом Душаном Влаховичем у літнє трансферне вікно. При цьому в клубі хочуть залишити свого лідера, але сам гравець має намір перейти до топ-клубу з Ліги чемпіонів.

На заміну Влаховичу розглядається Хойлунд, який зумів показати свою майстерність лише після одного сезону у Серії А.

Бергамаски придбали Хойлунда минулого літа у австрійського "Штурму" за 17 млн євро. Наразі трансферна вартість 20-річного гіганта зросла до 35 млн. євро за версією авторитетного німецького статистичного порталу Transfermarkt.

Цього сезону в активі перспективного датчанина 9 голів та 4 асисти у 33 матчах за "Аталанту" та 5 голів у 4 матчах за збірну Данії.

Зазначимо, що окрім інтересу від "Ювентуса" на Хойлунда також претендує "Манчестер Юнайтед" .

Як повідомлялося, українка Еліна Світоліна вирвала перемогу у росіянки Блінкової на Відкритому чемпіонаті Франції.

Футболіст Микола Жидков, який грав у Польщі , загинув на війні з російськими окупантами

Легендарний Кріштіану Роналду покликав Ліонеля Мессі, Каріма Бензема та Луку Модріча до Саудівської Аравії.

Футболіст збірної України та каталонської "Жирони" Віктор Циганков може замінити лідера дортмундської "Борусії".