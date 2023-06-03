"Аталанта" выставила ценник за Хойлунда
Итальянская "Аталанта" отпустит датского нападающего Расмуса Хойлунда, если за него заплатят не менее 50 млн евро. Клуб из Бергамо получил запросы о трансфере Хойлунда от ряда клубов, среди которых "Ювентус".
Ценник на футболиста выставили после запросов от грандов европейского футбола, сообщает Corriere Della Sera.
Игрок, рост которого составляет 191 см, удивил не только своими габаритами и результативностью, но и командной работой в оркестре главного тренера Джанпьеро Гасперини.
Выбор между Серией А и АПЛ
Туринский "Ювентус" готовится к расставанию с забивным форвардом Душаном Влаховичем в летнее трансферное окно. В клубе хотят оставить лидера, но сам игрок намерен перейти в топ-клуб из Лиги чемпионов.
На замену Влаховичу рассматривается Хойлунд, сумевший показать свое мастерство всего после одного сезона в Серии А.
Бергамаски приобрели Хойлунда прошлым летом у австрийского "Штурма" за 17 млн евро. Сейчас трансферная стоимость 20-летнего гиганта выросла до 35 млн евро по версии авторитетного немецкого статистического портала Transfermarkt.
В текущем сезоне на счету перспективного датчанина 9 голов и 4 ассиста в 33 матчах за "Аталанту" и 5 голов в 4 матчах за сборную Дании.
Отметим, что кроме интереса от "Ювентуса" на Хойлунда также претендует "Манчестер Юнайтед".
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