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"Аталанта" выставила ценник за Хойлунда

3 июня 2023 12:38
- Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
"Аталанта" выставила ценник за Хойлунда
Хойлунд в матче чемпионата Италии. Фото: ФК Аталанта
- Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Итальянская "Аталанта" отпустит датского нападающего Расмуса Хойлунда, если за него заплатят не менее 50 млн евро. Клуб из Бергамо получил запросы о трансфере Хойлунда от ряда клубов, среди которых "Ювентус".

Ценник на футболиста выставили после запросов от грандов европейского футбола, сообщает Corriere Della Sera.

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Туринский "Ювентус" готовится к расставанию с забивным форвардом Душаном Влаховичем в летнее трансферное окно. В клубе хотят оставить лидера, но сам игрок намерен перейти в топ-клуб из Лиги чемпионов.

На замену Влаховичу рассматривается Хойлунд, сумевший показать свое мастерство всего после одного сезона в Серии А.

Бергамаски приобрели Хойлунда прошлым летом у австрийского "Штурма" за 17 млн евро. Сейчас трансферная стоимость 20-летнего гиганта выросла до 35 млн евро по версии авторитетного немецкого статистического портала Transfermarkt.

В текущем сезоне на счету перспективного датчанина 9 голов и 4 ассиста в 33 матчах за "Аталанту" и 5 голов в 4 матчах за сборную Дании.

Отметим, что кроме интереса от "Ювентуса" на Хойлунда также претендует "Манчестер Юнайтед".

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