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Атлетико — Боруссія Дортмунд — стартові склади на чвертьфінал Ліги чемпіонів

10 квітня 2024 21:00
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Атлетико — Боруссія Дортмунд — стартові склади на чвертьфінал Ліги чемпіонів
Альваро Мората дякує вболівальникам за підтримку. Фото: Reuters/Pablo Morano
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Іспанський "Атлетіко" у Мадриді приймає дортмундську "Боруссію" в рамках першого чвертьфіналу Ліги чемпіонів. Господарі поля є фаворитами цього матчу.

Тренер Дієго Сімеоне та Един Терзич вже назвали стартові склади "Атлетіко" та "Боруссії", повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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"Атлетико" зіграє до 1/4 Ліги чемпіонів не в оптимальному складі. Захисник Ермосо та форвард Депай травмовані, Вітоло та Лемар також недоступні для виходу на поле. Един Терзич не може розраховувати на Донні Малена, одного з найкращих бомбардирів "Боруссії".

Боруссія Дортмунд
Футболісти "Боруссії" святкують перемогу. Фото: Angelika Warmuth

Склади на матч "Атлетіко" — "Боруссія"

"Атлетіко": Облак — Хіменес, Аспілікуета, Де Пауль, Коке (капітан), Грізманн, Ліно, Маркос Льоренте, Моліна, Мората, Вітсель.

Тренер: Дієго Сімеоне.

"Боруссія" Дортмунд: Кобель — Шлоттербек, Менча, Санчо, Фюлкруг, Хуммельс, Забітцер, Маатсен, Емре Джан (капітан), Рієрсон, Адейємі.

Тренер: Един Терзич.

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Ліга чемпіонів
Боруссія Дортмунд
Атлетико Мадрид

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