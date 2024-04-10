Терзич розповів, у чому перевага Атлетико над дортмундською Боруссією

Тренер Един Терзич під час матчу. Фото: Reuters/Thilo Schmuelgen

Головний тренер дортмундської "Боруссії" Един Терзич назвав головну небезпеку у грі мадридського "Атлетико". Ці команди зустрінуться на стадіоні "Ванда Метрополітано" у рамках першого чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

Терзич визнав, що його команді не вистачає досвіду виступів у єврокубках, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Читайте також:

Перед чвертьфінальним поєдинком Ліги чемпіонів "Боруссія" вперше за шість матчів програла у німецькій Бундеслізі. Команда Едина Терзича зазнала поразки вдома від "Штутгарта" (0:1), проте тренер "джмелів" заявив, що в Мадриді його підопічні покажуть зовсім інший футбол.

Чого побоюється "Боруссія" в Іспанії

Един Терзич уважно вивчив манеру гри "Атлетіко". Тренер зазначив, що мадридська команда, як і раніше, впевнено діє в обороні, проте разом з "Манчестер Сіті" саме "матрацники" забили найбільше м'ячів цього сезону Ліги чемпіонів.

"На "Ванда Метрополітано" важко грати будь-якій команді. У нас є стратегія на це протистояння, ми підготувалися до 180 ігрового протистояння. Важливо виключити помилки та продемонструвати свої найкращі якості. Вони у "Боруссії" є, завдяки їм ми регулярно перемагаємо, а також дісталися чвертьфіналу Ліги чемпіонів", — заявив Терзич.

Марко Ройс може піти з "Боруссії" наприкінці сезону. Фото: Reuters/Thilo Schmuelgen

Наставник "Боруссії" запевнив, що у цьому розіграші Ліги чемпіонів його підопічні отримали цінний досвід протистояння найкращим командам Європи. За словами Терзича, дортмундці можуть здивувати "Атлетіко".

Нагадаємо, Мудрик піде з "Челсі" через трансфер до Лондона відомого гравця.

Миколенко перейде з "Евертона" до відомого клубу — деталі.

Анчелотті прокоментував гру Луніна у матчі "Реала" з "Манчестер Сіті".

Тухель назвав людину, яка завадила "Баварії" виграти в "Арсенала" в Лізі чемпіонів.

Циганков не погодився підписати новий контракт із "Жироною".