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Сімеоне назвав проблему Атлетіко напередодні матчу з Боруссією у Лізі чемпіонів

10 квітня 2024 13:15
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Сімеоне назвав проблему Атлетіко напередодні матчу з Боруссією у Лізі чемпіонів
Головний тренер Дієго Сімеоне під час пресконференції. Фото: Reuters/Pablo Morano
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Головний тренер "Атлетико" Дієго Сімеоне оцінив шанси своєї команди у чвертьфіналі Ліги чемпіонів. Суперником мадридців стане дортмундська "Боруссія".

Сімеоне назвав головну небезпеку у грі суперника з Німеччини, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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У середу, 10 квітня, у Мадриді відбудеться чвертьфінальний поєдинок Ліги чемпіонів. Місцевий "Атлетико" прийме на стадіоні "Ванда Метрополітано" німецьку "Боруссію" з Дортмунда.

Що Сімеоне сказав про "Боруссію"

Тренер мадридського "Атлетико" похвалив суперника і заявив, що Един Терзич збудував у Дортмунді цікавий проєкт. Сімеоне впевнений, що його команді буде складно обіграти "Боруссію", проте "Атлетіко" немає куди відступати.

"Дортмундці не програвали на виїзді чотири місяці поспіль. Ця команда чудово вміє діяти на контратаках, у всіх лініях має досвідчені та індивідуально сильні футболісти. Це чвертьфінал Ліги чемпіонів, тут немає слабких суперників", — розповів Сімеоне.

Антуан Грізманн
Антуан Грізманн є лідером "Атлетико". Фото: Reuters/Pablo Morano

Також наставник "Атлетико" підтвердив, що форвард Мемфіс Депай отримав травму і пропустить обидва найближчі матчі в Лізі чемпіонів.

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спорт
футбол
Ліга чемпіонів
Діего Симеоне
Атлетико Мадрид

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