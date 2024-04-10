Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Симеоне назвал проблему Атлетико в преддверии матча с Боруссией в Лиге чемпионов arrow

Симеоне назвал проблему Атлетико в преддверии матча с Боруссией в Лиге чемпионов

10 апреля 2024 13:15
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Симеоне назвал проблему Атлетико в преддверии матча с Боруссией в Лиге чемпионов
Главный тренер Диего Симеоне во время пресс-конференции. Фото: Reuters/Pablo Morano
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне оценил шансы своей команды в четвертьфинале Лиги чемпионов. Соперником мадридцев станет дортмундская "Боруссия".

Симеоне назвал главную опасность в игре соперника из Германии, сообщает официальный сайт УЕФА. 

Читайте также:

В среду, 10 апреля, в Мадриде состоится четвертьфинальный поединок Лиги чемпионов. Местный "Атлетико" примет на стадионе "Ванда Метрополитано" немецкую "Боруссию" из Дортмунда. 

Что Симеоне сказал о "Боруссии" 

Тренер мадридского "Атлетико" похвалил соперника и заявил, что Эдин Терзич построил в Дортмунде интересный проект. Симеоне уверен, что его команде будет сложно обыграть "Боруссию", однако "Атлетико" некуда отступать. 

"Дортмундцы не проигрывали на выезде четыре месяца подряд. Это команда прекрасно умеет действовать на контратаках, во всех линиях у нее есть опытные и индивидуально сильные футболисты. Это четвертьфинал Лиги чемпионов, тут нет слабых соперников", — рассказал Симеоне. 

Антуан Гризманн
Антуан Гризманн является лидером "Атлетико". Фото: Reuters/Pablo Morano

Также наставник "Атлетико" подтвердил, что форвард Мемфис Депай получил травму и пропустит оба ближайших матча в Лиге чемпионов. 

Напомним, Мудрик уйдет из "Челси" из-за трансфера в Лондон известного игрока. 

Миколенко перейдет из "Эвертона" в известный клуб — детали. 

Анчелотти прокомментировал игру Лунина в матче "Реала" с "Манчестер Сити".

Тухель назвал человека, который помешал "Баварии" выиграть у "Арсенала" в Лиге чемпионов.

Цыганков не согласился подписать новый контракт с "Жироной".

спорт
футбол
Лига чемпионов
Диего Симеоне
Атлетико Мадрид

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

30 марта 2024

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

9 апреля 2024

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

27 марта 2024

20:51 Можно ли игнорировать оставшуюся в дверях повестку — ответ юриста

30 марта 2024

18:40На Одесчине пограничники начали выдавать разрешения на проезд через Паланку

1 апреля 2024

07:21 Выезд женщин за границу — когда им могут отказать в пересечении границы

28 марта 2024

17:45 Как доехать на пробитом колесе до СТО, когда нет запаски — три способа

9 апреля 2024
Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований