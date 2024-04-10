Симеоне назвал проблему Атлетико в преддверии матча с Боруссией в Лиге чемпионов

Главный тренер Диего Симеоне во время пресс-конференции. Фото: Reuters/Pablo Morano

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне оценил шансы своей команды в четвертьфинале Лиги чемпионов. Соперником мадридцев станет дортмундская "Боруссия".

Симеоне назвал главную опасность в игре соперника из Германии, сообщает официальный сайт УЕФА.

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В среду, 10 апреля, в Мадриде состоится четвертьфинальный поединок Лиги чемпионов. Местный "Атлетико" примет на стадионе "Ванда Метрополитано" немецкую "Боруссию" из Дортмунда.

Что Симеоне сказал о "Боруссии"

Тренер мадридского "Атлетико" похвалил соперника и заявил, что Эдин Терзич построил в Дортмунде интересный проект. Симеоне уверен, что его команде будет сложно обыграть "Боруссию", однако "Атлетико" некуда отступать.

"Дортмундцы не проигрывали на выезде четыре месяца подряд. Это команда прекрасно умеет действовать на контратаках, во всех линиях у нее есть опытные и индивидуально сильные футболисты. Это четвертьфинал Лиги чемпионов, тут нет слабых соперников", — рассказал Симеоне.

Антуан Гризманн является лидером "Атлетико". Фото: Reuters/Pablo Morano

Также наставник "Атлетико" подтвердил, что форвард Мемфис Депай получил травму и пропустит оба ближайших матча в Лиге чемпионов.

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