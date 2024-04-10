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Луис Энрике объяснил, почему ПСЖ должен обыграть Барселону в Лиге чемпионов

10 апреля 2024 11:56
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Луис Энрике объяснил, почему ПСЖ должен обыграть Барселону в Лиге чемпионов
Луис Энрике во время тренировки "ПСЖ". Фото: Reuters/Stephanie Lecocq
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике перед четвертьфиналом Лиги чемпионов сделал неожиданное заявление о "Барселоне". Наставник не сомневается в том, что именно его команды одержит победу в Париже. 

Луис Энрике напомнил о том, как "Барселона" выиграла ЛЧ в 2015 году, сообщает официальный сайт УЕФА. 

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Во время предматчевой пресс-конференции у Луиса Энрике спросили, кто олицетворяет "Барселону" в большей степени: он сам или нынешний главный тренер каталонской команды Хави Эрнандес. Луис Энрике провел в "Барселоне" большую часть карьеры футболиста, а потом работал с "сине-гранатовыми" с 2014 по 2017 годы. 

Что тренер "ПСЖ" сказал о "Барселоне" 

Луис Энрике охотно ответил на вопрос журналиста. Он заявил, что создал в "Барселоне" наследие, которым каталонская команда пользуется до сих пор. Именно под руководством испанского тренера "сине-гранатовые" победили в финале Лиги чемпионов-2015. 

"Владение мячом, большое количество голов, прессинг, активная игра в пас, трофеи — это то наследие, которое я оставил в "Барселоне". Эта команда была лучшей в мире, бесполезно с этим спорить", — заявил Луис Энрике. 

Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе благодарит болельщиков. Фото: Reuters/Stephanie Lecocq

При этом главный тренер "ПСЖ" рассказал, что знает, как добиться победы в матче с каталонцами. Он пообещал удивить соперника сюрпризами на поле. 

За время работы в "Барселоне" Луис Энрике выиграл два титула чемпиона Ла Лиги, три Кубка Испании, Суперкубок УЕФА, Клубный чемпионат мира и Лигу чемпионов. 

Напомним, Мудрик уйдет из "Челси" из-за трансфера в Лондон известного игрока. 

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спорт
футбол
Лига чемпионов
ПСЖ
Барселона
Луис Энрике

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