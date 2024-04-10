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Луїс Енріке пояснив, чому ПСЖ має обіграти Барселону у Лізі чемпіонів

10 квітня 2024 11:56
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Луїс Енріке пояснив, чому ПСЖ має обіграти Барселону у Лізі чемпіонів
Луїс Енріке під час тренування "ПСЖ". Фото: Reuters/Stephanie Lecocq
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Головний тренер "ПСЖ" Луїс Енріке перед чвертьфіналом Ліги чемпіонів зробив несподівану заяву про "Барселону". Наставник не сумнівається, що саме його команди здобуде перемогу в Парижі.

Луїс Енріке нагадав про те, як "Барселона" виграла ЛЧ у 2015 році, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Під час передматчевої пресконференції у Луїса Енріке запитали, хто уособлює "Барселону" більшою мірою: він сам чи нинішній головний тренер каталонської команди Хаві Ернандес. Луїс Енріке провів у "Барселоні" більшу частину кар'єри футболіста, а потім працював із "синьо-гранатовими" з 2014 по 2017 роки.

Що тренер "ПСЖ" сказав про "Барселону"

Луїс Енріке охоче відповів на запитання журналіста. Він заявив, що створив у "Барселоні" спадщину, якою каталонська команда користується досі. Саме під керівництвом іспанського тренера "синьо-гранатові" перемогли у фіналі Ліги чемпіонів-2015.

"Володіння м'ячем, велика кількість голів, пресинг, активна гра в пас, трофеї — це та спадщина, яку я залишив у "Барселоні". Ця команда була найкращою у світі, марно з цим сперечатися", — заявив Луїс Енріке.

Кіліан Мбаппе
Кіліан Мбаппе дякує вболівальникам. Фото: Reuters/Stephanie Lecocq

При цьому головний тренер "ПСЖ" розповів, що знає, як здобути перемогу в матчі з каталонцями. Він пообіцяв здивувати суперника на полі сюрпризами.

За час роботи у "Барселоні" Луїс Енріке виграв два титули чемпіона Ла-Ліги, три Кубки Іспанії, Суперкубок УЄФА, Клубний чемпіонат світу та Лігу чемпіонів.

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спорт
футбол
Ліга чемпіонів
ПСЖ
Барселона
Луіс Енріке

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