Терзич рассказал, в чем преимущество Атлетико над дортмундской Боруссией

Тренер Эдин Терзич во время матча. Фото: Reuters/Thilo Schmuelgen

Главный тренер дортмундской "Боруссии" Эдин Терзич назвал главную опасность в игре мадридского "Атлетико". Эти команды встретятся на стадионе "Ванда Метрополитано" в рамках первого четвертьфинала Лиги чемпионов.

Терзич признал, что его команде не хватает опыта выступлений в еврокубках, сообщает официальный сайт УЕФА.

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Перед четвертьфинальным поединком Лиги чемпионов "Боруссия" впервые за шесть матчей проиграла в немецкой Бундеслиге. Команда Эдина Терзича проиграла дома "Штуттгарту" (0:1), однако тренер "шмелей" заявил, что в Мадриде его подопечные покажут совсем другой футбол.

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Эдин Терзич внимательно изучил манеру игры "Атлетико". Тренер отметил, что мадридская команда по-прежнему уверенно действует в обороне, однако вместе с "Манчестер Сити" именно "матрасники" забили больше всего мячей в этом сезоне Лиги чемпионов.

"На "Ванда Метрополитано" тяжело играть любой команде. У нас есть стратегия на это противостояние, мы подготовились к 180 игрового противостояния. Важно исключить ошибки и продемонстрировать свои лучшие качества. Они у "Боруссии" есть, благодаря им мы регулярно побеждаем, а также добрались до четвертьфинала Лиги чемпионов", — заявил Терзич.

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Наставник "Боруссии" заверил, что в этом розыгрыше Лиги чемпионов его подопечные получили ценный опыт противостояния лучшим командам Европы. По словам Терзича, дортмундцы могут удивить "Атлетико".

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