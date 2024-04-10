Атлетико — Боруссия Дортмунд — стартовые составы на четвертьфинал Лиги чемпионов

Альваро Мората благодарит болельщиков за поддержку. Фото: Reuters/Pablo Morano

Испанский "Атлетико" в Мадриде принимает дортмундскую "Боруссию" в рамках первого четвертьфинала Лиги чемпионов. Хозяева поля являются фаворитами этого матча.

Тренер Диего Симеоне и Эдин Терзич уже назвали стартовые составы "Атлетико" и "Боруссии", сообщает официальный сайт УЕФА.

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"Атлетико" сыграет в 1/4 Лиги чемпионов не в оптимальном составе. Защитник Эрмосо и форвард Депай травмированы, Витоло и Лемар тоже недоступны для выхода на поле. Эдин Терзич не может рассчитывать на Донни Малена, одного из лучших бомбардиров "Боруссии".

Футболисты "Боруссии" празднуют победу. Фото: Angelika Warmuth

Составы на матч "Атлетико" — "Боруссия"

"Атлетико": Облак — Хименес, Аспиликуэта, Де Пауль, Коке (капитан), Гризманн, Лино, Маркос Льоренте, Молина, Мората, Витсель.

Тренер: Диего Симеоне.

"Боруссия" Дортмунд: Кобель — Шлоттербек, Менча, Санчо, Фюллькруг, Хуммельс, Забитцер, Маатсен, Эмре Джан (капитан), Риерсон, Адейеми.

Тренер: Эдин Терзич.

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