Атлетико — Боруссия Дортмунд — стартовые составы на четвертьфинал Лиги чемпионов
Испанский "Атлетико" в Мадриде принимает дортмундскую "Боруссию" в рамках первого четвертьфинала Лиги чемпионов. Хозяева поля являются фаворитами этого матча.
Тренер Диего Симеоне и Эдин Терзич уже назвали стартовые составы "Атлетико" и "Боруссии", сообщает официальный сайт УЕФА.
"Атлетико" сыграет в 1/4 Лиги чемпионов не в оптимальном составе. Защитник Эрмосо и форвард Депай травмированы, Витоло и Лемар тоже недоступны для выхода на поле. Эдин Терзич не может рассчитывать на Донни Малена, одного из лучших бомбардиров "Боруссии".
Составы на матч "Атлетико" — "Боруссия"
"Атлетико": Облак — Хименес, Аспиликуэта, Де Пауль, Коке (капитан), Гризманн, Лино, Маркос Льоренте, Молина, Мората, Витсель.
Тренер: Диего Симеоне.
"Боруссия" Дортмунд: Кобель — Шлоттербек, Менча, Санчо, Фюллькруг, Хуммельс, Забитцер, Маатсен, Эмре Джан (капитан), Риерсон, Адейеми.
Тренер: Эдин Терзич.
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