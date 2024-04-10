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Атлетико — Боруссия Дортмунд — стартовые составы на четвертьфинал Лиги чемпионов

10 апреля 2024 21:00
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Атлетико — Боруссия Дортмунд — стартовые составы на четвертьфинал Лиги чемпионов
Альваро Мората благодарит болельщиков за поддержку. Фото: Reuters/Pablo Morano
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Испанский "Атлетико" в Мадриде принимает дортмундскую "Боруссию" в рамках первого четвертьфинала Лиги чемпионов. Хозяева поля являются фаворитами этого матча. 

Тренер Диего Симеоне и Эдин Терзич уже назвали стартовые составы "Атлетико" и "Боруссии", сообщает официальный сайт УЕФА. 

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"Атлетико" сыграет в 1/4 Лиги чемпионов не в оптимальном составе. Защитник Эрмосо и форвард Депай травмированы, Витоло и Лемар тоже недоступны для выхода на поле. Эдин Терзич не может рассчитывать на Донни Малена, одного из лучших бомбардиров "Боруссии". 

Боруссия Дортмунд
Футболисты "Боруссии" празднуют победу. Фото: Angelika Warmuth

Составы на матч "Атлетико" — "Боруссия" 

"Атлетико": Облак — Хименес, Аспиликуэта, Де Пауль, Коке (капитан), Гризманн, Лино, Маркос Льоренте, Молина, Мората, Витсель. 

Тренер: Диего Симеоне. 

"Боруссия" Дортмунд: Кобель — Шлоттербек, Менча, Санчо, Фюллькруг, Хуммельс, Забитцер, Маатсен, Эмре Джан (капитан), Риерсон, Адейеми. 

Тренер: Эдин Терзич. 

Напомним, Мудрик уйдет из "Челси" из-за трансфера в Лондон известного игрока. 

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Лига чемпионов
Боруссия Дортмунд
Атлетико Мадрид

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