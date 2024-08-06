Атлетіко підписав Серлота та Ле Нормана, а потім запросив Альвареса

Дієго Сімеоне обіймає Александера Серлота. Фото: instagram.com/atleticodemadrid/

Мадридський "Атлетіко" став найактивнішою іспанською командою цьогорічного трансферного ринку. "Матрацники" підписали вже двох зірок футболу та планують запросити ще одного відомого гравця.

В "Атлетіко" швидко знайшли альтернативу кандидатурі Артема Довбика, повідомляє Marca.

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Головний тренер "Атлетико" Дієго Сімеоне хотів попрацювати з Артемом Довбиком у сезоні 2024/2025. Український форвард віддав перевагу трансферу в італійську "Рому", але іспанський клуб швидко знайшов відразу дві альтернативні кандидатури.

Хосе Марія Хіменес (ліворуч), Робін Ле Норман та Александер Серлот. Фото: instagram.com/atleticodemadrid/

Кого підписав "Атлетіко"

Форвардом мадридської команди став швейцарець Александер Серлот, за якого "матрацники" заплатили "Вільярреалу" 32 млн євро. Саме стільки "Атлетіко" пропонував "Жироні" за Довбика. Серлот до останнього туру минулого сезону змагався з українцем за звання найкращого бомбардира Ла-Ліги.

Також "Атлетіко" запросив центрального захисника "Реала Сосьєдада" Робіна Ле Нормана. Мадридці заплатили за чинного чемпіона Європи 34,5 млн євро. До складу "Атлетіко" після оренди до різних клубів повернулися Жоау Фелікс, Хаві Галан, Джуліано Сімеоне та інші гравці.

Також "Атлетіко" веде переговори з "Манчестер Сіті" щодо трансферу аргентинського форварда Хуліана Альвареса. Клуби вже практично узгодили умови переходу. Іспанці заплатять за молодого гравця 60 млн євро.

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