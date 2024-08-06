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Атлетико после отказа Довбика потратит на трансферы больше 150 млн евро

6 августа 2024 12:01
Валерий Ковалевич - Редактор
Атлетико подписал Серлота и Ле Нормана, а потом пригласил Альвареса
Диего Симеоне обнимает Александера Серлота. Фото: instagram.com/atleticodemadrid/
Валерий Ковалевич - Редактор

Мадридский "Атлетико" стал самой активной испанской командой на летнем трансферном рынке в этом году. "Матрасники" подписали уже двух звезд футбола и планируют пригласить еще одного известного игрока. 

В "Атлетико" быстро нашли альтернативу кандидатуре Артема Довбика, сообщает Marca

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Робин Ле Норман
Хосе Мария Хименес (слева), Робин Ле Норман и Александер Серлот. Фото: instagram.com/atleticodemadrid/

Кого подписал "Атлетико" 

Форвардом мадридской команды стал швейцарец Александер Серлот, за которого "матрасники" заплатили "Вильярреалу" 32 млн евро. Именно столько "Атлетико" предлагал "Жироне" за Довбика. Серлот до последнего тура прошлого сезона соперничал с украинцем за звание лучшего бомбардира Ла Лиги. 

Также "Атлетико" пригласил центрального защитника "Реала Сосьедада" Робина Ле Нормана. Мадридцы заплатили за действующего чемпиона Европы 34,5 млн евро. В состав "Атлетико" после аренд в разные клубы вернулись Жоау Феликс, Хави Галан, Джулиано Симеоне и другие игроки. 

Также "Атлетико" ведет переговоры с "Манчестер Сити" по поводу трансфера аргентинского форварда Хулиана Альвареса. Клубы уже практически согласовали условия перехода. Испанцы заплатят за молодого игрока 60 млн евро. 

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