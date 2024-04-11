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Атлетико втримав перемогу над Боруссією Дортмунд у першому чвертьфіналі Ліги чемпіонів

11 квітня 2024 00:20
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Атлетико втримав перемогу над Боруссією Дортмунд у першому чвертьфіналі Ліги чемпіонів
"Атлетико" відзначає гол. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Після вдалого першого тайму "Атлетико" Мадрид не просто пропустив у власні ворота від "Боруссії" у першому чвертьфінальному матчі Ліги чемпіонів. Дортмунд, але й могли втратити перемогу. У підсумку господарі втримали мінімальну перевагу.

Огляд та відео матчу — в матеріалі Новини.LIVE.

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Вже на четвертій хвилині "матрасники" перехопили після помилки воротаря та захисників суперника а Де Пауль відкрив рахунок у зустрічі.

На 32-й хвилині Ліно отримав пас від Грізмана під час контратаки та подвоїв рахунок.

А от наприкінці зустрічі гості не тільки відіграли один м’яч, але й могли відігратись. На 81-й хвилині Алле зробив рахунок 2:1. Потім мадридці можуть дякувати долю за те, що німці двічі перевірили каркас воріт.

Протокол матчу

"Атлетико" — "Боруссія" Д — 2:1

Голи: Де Пауль, 4, Ліно, 32 — Алле, 81

"Атлетико": Облак — Вітсель (Савич, 90+1), Хіменес, Аспілікуета — Моліна (Рікельме, 90), Льоренте, Коке, Де Пауль (Корреа, 79), Ліно (Сауль, 90) — Мората (Барріос, 63), Грізманн.

"Боруссія" Д: Кобель — Р’єрсон, Гуммельс, Шлоттербек, Матсен — Забітцер (Ройс, 84), Джан (Озджан, 84) — Санчо, Нмеча, Адеємі (Байно-Гіттенс, 73) — Фюллькруг (Алле, 60).

Попередження: Ліно, Льоренте, Хіменес — Джан, Матсен

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Ліга чемпіонів
Боруссія Дортмунд
Антуан Грізманн
Атлетико Мадрид

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