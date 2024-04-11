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Атлетико удержал победу над Боруссией Дортмунд в первом четвертьфинале Лиги чемпионов

11 апреля 2024 00:20
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Атлетико удержал победу над Боруссией Дортмунд в первом четвертьфинале Лиги чемпионов
"Атлетико" отмечает гл. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

После удачного первого тайма "Атлетико" Мадрид не просто пропустил в свои ворота от "Боруссии" в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов. Дортмунд, но могли потерять победу. В итоге хозяева удержали минимальное преимущество.

Обзор и видео матча — в материале Новини.LIVE.

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Уже на четвертой минуте "матрасники" перехватили после ошибки вратаря и защитников соперника, а Де Пауль открыл счет во встрече.

На 32-й минуте Лино получил пас от Гризмана во время контратаки и удвоил счет.

А вот в конце встречи гости не только отыграли один мяч, но и могли отыграться. На 81-й минуте Алле совершил счет 2:1. Затем мадридцы могут благодарить судьбу за то, что немцы дважды проверили каркас ворот.

Протокол матча

"Атлетико" — "Боруссия" Д - 2:1

Голы: Де Пауль, 4, Лино, 32 — Алле, 81

"Атлетико": Облак — Витсель (Савич, 90+1), Хименес, Аспиликуэта — Молина (Рикельме, 90), Льоренте, Коке, Де Пауль (Корреа, 79), Лино (Сауль, 90) — Мората (Барриос, 63) ), Гризманн.

"Боруссия" Д: Кобель — Рьерсон, Гуммельс, Шлоттербек, Матсен — Забитцер (Ройс, 84), Джан (Озджан, 84) — Санчо, Нмеча, Адееми (Байно-Гиттенс, 73) — Фюллькруг (Алле, 60) .

Предупреждения: Лино, Льоренте, Хименес - Джан, Матсен

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Лига чемпионов
Боруссия Дортмунд
Антуан Гризманн
Атлетико Мадрид

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