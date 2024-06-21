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Австрія забила три голи у ворота Польщі та зберегла шанси на плей-офф

21 червня 2024 21:11
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Збірна Австрії у красивому стилі обіграла Польщу на Євро-2024
Арнаутович завдав удару по воротах Щенсного. Фото: Reuters/Fabrizio Bensch
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Ігровий день чемпіонату Європи з футболу продовжився протистоянням збірних Польщі та Австрії. Аутсайдери групи D визначили головного невдаху квартету.

Роберт Левандовський вийшов на поле лише на заміну у другому таймі, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Обидві команди розпочали турнір із поразок. Поляки поступилися Нідерландам (1:2), австрійці мінімально програли Франції (0:1). Поразка в очному матчі позбавляла одну з команд шансів на вихід у плей-офф Євро-2024.

Роберт Левандовський
Роберт Левандовський сперечається з арбітром. Фото: Reuters/Annegret Hilse

Австрія вирвала перемогу

Польща — Австрія — 1:3 (1:1)

Голи: Пьонтек, 30 — Траунер, 9; Баумгартнер, 66; Арнаутович, 78 (з пенальті).

Польща: Щенсний — Беднарек, Давидович, Ків'єр — Франковський, Піотровський (Модер, 46), Сліш (Гросицький, 75), Залівський (капітан) — Зєлінський — Букса (Левандовський, 60), Пьонтек (Свідерський, 60).

Тренер: Міхал Пробеж.

Австрія: Пентц — Пош, Траунер (Данзо, 59), Лінхарт, Мвене (Прас, 63) — Зайвальд, Грилліч (Віммер, 46) — Баумгартнер (Шмід, 81), Лаймер, Забітцер — Арнаутович (капітан) (Грегорітч, 87).

Тренер: Ральф Рангнік.

За добу до матчу стало відомо, що Роберт Левандовський встиг відновити травму. Очікувалося, що він вийде на поле у стартовому складі збірної Польщі, але зірковий форвард розпочав поєдинок на лаві запасних.

Австрійці реалізували свій перший момент у матчі. Мвене навісив з флангу, а польські захисники не завадили Траунеру завдати точного удару головою з лінії воротарського майданчика, 0:1!

Поступово полякам удалося перехопити ініціативу. Ще до перерви вони зуміли відігратися. Ків'єр завершив атаку своєї команди прострілом із лівого флангу. Удар Беднарека виявився заблокованим, але Пьонтек не схибив з близької дистанції, 1:1!

Проте австрійці виглядали сильнішими за суперника в цьому матчі. Ще наприкінці першого тайму Забітцер міг вивести свою команду вперед, але підопічнім Рангніка вдалося забити лише після перерви. Щенсний у декількох епізодах врятував збірну Польщі, але виявився безсилим на 66-й хвилині. Прасс прострілив ліворуч до чужих воріт, Арнаутович пропустив м'яч, а Баумгартнер влучним ударом у дальній кут забив свій 16 гол у 30 матчах за національну команду, 1:2!

Остаточний рахунок матчу встановив ветеран Марко Арнаутович. Він холоднокровно реалізував пенальті, призначеного за фол Щенсного проти Забітцера, 1:3!

Марко Арнаутович
Марко Арнаутович забив гол із пенальті. Фото: Reuters/Fabrizio Bensch

Австрійці могли довести справу до розгрому, але трьох голів їм вистачило для впевненої перемоги. Підопічні Рангніка зберігають шанси на вихід до плей-офф Євро-2024.

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спорт
футбол
Австрія
Євро-2024
Збірна Польщі з футболу

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