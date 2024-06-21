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Австрия забила три гола в ворота Польши и сохранила шансы на плей-офф

21 июня 2024 21:11
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Сборная Австрии в красивом стиле обыграла Польшу
Арнаутович нанес удар по воротам Щенсного. Фото: Reuters/Fabrizio Bensch
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Игровой день чемпионата Европы по футболу продолжился противостоянием сборных Польши и Австрии. Аутсайдеры группы "D" определили главного неудачника квартета. 

Роберт Левандовский вышел на поле только на замену во втором тайме, сообщает портал Новини.LIVE. 

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Обе команды начали турнир с поражений. Поляки уступили Нидерландам (1:2), австрийцы минимально проиграли Франции (0:1). Поражение в очном матче лишало одну из команд шансов на выход в плей-офф Евро-2024. 

Роберт Левандовский
Роберт Левандовский спорит с арбитром. Фото: Reuters/Annegret Hilse

Австрия вырвала победу 

Польша — Австрия — 1:3 (1:1) 

Голы: Пьонтек, 30 — Траунер, 9; Баумгартнер, 66; Арнаутович, 78 (с пенальти). 

Польша: Щенсный — Беднарек, Давидович, Кивьор — Франковский, Пиотровский (Модер, 46), Слиш (Гросицкий, 75), Залевский (капитан) — Зилинский — Букса (Левандовский, 60), Пьонтек (Свидерский, 60). 

Тренер: Михал Пробеж. 

Австрия: Пентц — Пош, Траунер (Данзо, 59), Линхарт, Мвене (Прасс, 63) — Зайвальд, Гриллич (Виммер, 46) — Баумгартнер (Шмид, 81), Лаймер, Забитцер — Арнаутович (капитан) (Грегоритч, 81). 

Тренер: Ральф Рангник. 

За сутки до матча стало известно, что Роберт Левандовский успел восстановиться от травмы. Ожидалось, что он выйдет на поле в стартовом составе сборной Польши, но звездный форвард начал поединок на скамейке запасных. 

Австрийцы реализовали свой первый же момент в матче. Мвене навесил с фланга, а польские защитник не помешали Траунеру нанести точный удар головой с линии вратарской, 0:1! 

Постепенно полякам удалось перехватить инициативу. Еще до перерыва они сумели отыграться. Кивьор завершил атаку своей команды прострелом с левого фланга. Удар Беднарека оказался заблокированным, но Пьонтек не промахнулся с близкой дистанции, 1:1! 

Однако австрийцы смотрелись сильнее соперника в этом матче. Еще в конце первого тайма Забитцер мог вывести свою команду вперед, но подопечным Рангника удалось забить только после перерыва. Щенсный в нескольких эпизодах спас сборную Польши, но оказался бессилен на 66-й минуте. Прасс прострелил слева к чужим воротам, Арнаутович пропустил мяч, а Баумгартнер точным ударом в дальний угол забил свой 16 гол в 30 матчах за национальную команду, 1:2! 

Окончательный счет матча установил ветеран Марко Арнаутович. Он хладнокровно реализовал пенальти, который был назначен за фол Щенсного против Забитцера, 1:3!

Марко Арнаутович
Марко Арнаутович забил гол с пенальти. Фото: Reuters/Fabrizio Bensch

Австрийцы могли довести дело до разгрома, но и трех голов им хватило для уверенной победы. Подопечные Рангника сохраняют шансы на выход в плей-офф Евро-2024. 

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спорт
футбол
Австрия
Евро-2024
Сборная Польши по футболу

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