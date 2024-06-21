Сборная Австрии в красивом стиле обыграла Польшу

Арнаутович нанес удар по воротам Щенсного. Фото: Reuters/Fabrizio Bensch

Игровой день чемпионата Европы по футболу продолжился противостоянием сборных Польши и Австрии. Аутсайдеры группы "D" определили главного неудачника квартета.

Роберт Левандовский вышел на поле только на замену во втором тайме, сообщает портал Новини.LIVE.

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Обе команды начали турнир с поражений. Поляки уступили Нидерландам (1:2), австрийцы минимально проиграли Франции (0:1). Поражение в очном матче лишало одну из команд шансов на выход в плей-офф Евро-2024.

Роберт Левандовский спорит с арбитром. Фото: Reuters/Annegret Hilse

Австрия вырвала победу

Польша — Австрия — 1:3 (1:1)

Голы: Пьонтек, 30 — Траунер, 9; Баумгартнер, 66; Арнаутович, 78 (с пенальти).

Польша: Щенсный — Беднарек, Давидович, Кивьор — Франковский, Пиотровский (Модер, 46), Слиш (Гросицкий, 75), Залевский (капитан) — Зилинский — Букса (Левандовский, 60), Пьонтек (Свидерский, 60).

Тренер: Михал Пробеж.

Австрия: Пентц — Пош, Траунер (Данзо, 59), Линхарт, Мвене (Прасс, 63) — Зайвальд, Гриллич (Виммер, 46) — Баумгартнер (Шмид, 81), Лаймер, Забитцер — Арнаутович (капитан) (Грегоритч, 81).

Тренер: Ральф Рангник.

За сутки до матча стало известно, что Роберт Левандовский успел восстановиться от травмы. Ожидалось, что он выйдет на поле в стартовом составе сборной Польши, но звездный форвард начал поединок на скамейке запасных.

Австрийцы реализовали свой первый же момент в матче. Мвене навесил с фланга, а польские защитник не помешали Траунеру нанести точный удар головой с линии вратарской, 0:1!

Постепенно полякам удалось перехватить инициативу. Еще до перерыва они сумели отыграться. Кивьор завершил атаку своей команды прострелом с левого фланга. Удар Беднарека оказался заблокированным, но Пьонтек не промахнулся с близкой дистанции, 1:1!

Однако австрийцы смотрелись сильнее соперника в этом матче. Еще в конце первого тайма Забитцер мог вывести свою команду вперед, но подопечным Рангника удалось забить только после перерыва. Щенсный в нескольких эпизодах спас сборную Польши, но оказался бессилен на 66-й минуте. Прасс прострелил слева к чужим воротам, Арнаутович пропустил мяч, а Баумгартнер точным ударом в дальний угол забил свой 16 гол в 30 матчах за национальную команду, 1:2!

Окончательный счет матча установил ветеран Марко Арнаутович. Он хладнокровно реализовал пенальти, который был назначен за фол Щенсного против Забитцера, 1:3!

Марко Арнаутович забил гол с пенальти. Фото: Reuters/Fabrizio Bensch

Австрийцы могли довести дело до разгрома, но и трех голов им хватило для уверенной победы. Подопечные Рангника сохраняют шансы на выход в плей-офф Евро-2024.

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