Авторитетне джерело повідомило, що Лунін знову грітиме лаву запасних

Карло Анчелотті. Фото: REUTERS/Juan Medina

Щодня різні іспанські джерела повідомляють новини про те, хто буде головним голкіпером мадридського "Реала" на час відсутності травмованого Тібо Куртуа. Тепер лідер знову змінився.

Авторитетний інсайдер Relevo Серхіо Сантос розповів, хто буде основним голкіпером "Реала", повідомив портал "Футбол24".

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Анчелотті ухвалив рішення

Головний тренер мадридського клубу зробив вибір між Андрієм Луніним та іспанцем Кепою Аррісабалагою як основним голкіпером до кінця сезону.

Анчелотті вирішив, що до кінця поточного сезону місце у стартовому складі займе орендований в лондонському "Челсі" Кепа.

Саме іспанець зіграє 3 січня, вийшовши у стартовому складі на матч проти "Мальорки". Раніше була інформація, що у цій грі зіграє Лунін, який заради неї перервав свої різдвяні вихідні.

Зазначимо, що у січні Лунін може перейти до лондонського "Челсі" в результаті обміну на Роберта Санчеса. Якщо мадридцям не вдасться продати футболіста або обміняти його, то влітку він залишить клуб вільним агентом.

У сезоні 2023/2024 рр. на рахунку Луніна дев'ять матчів за "Реал", де він пропустив п'ять голів.

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