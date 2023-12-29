Авторитетный источник сообщил, что Лунин снова будет греть скамейку запасных

Карло Анчелотти. Фото: REUTERS/Juan Medina

Ежедневно различные испанские источники сообщают новости о том, кто будет основным голкипером мадридского "Реала" на время отсутствия травмированного Тибо Куртуа. Сейчас фаворит снова сменился.

Авторитетный инсайдер Relevo Серхио Сантос рассказал, кто будет основным голкипером "Реала", сообщил "Футбол24".

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Анчелотти принял решение

Главный тренер мадридского клуба сделал выбор между Андреем Луниным и испанцем Кепой Аррисабалагой как основного голкипера до конца сезона.

Анчелотти решил, что до конца текущего сезона место в стартовом составе займет арендованные у лондонского "Челси" Кепа.

Именно испанец сыграет 3 января, выйдя в стартовом составе на матч против "Мальорки". Ранее была информация, что в этой игре сыграет Лунин, который ради нее прервал свои рождественские выходные.

Отметим, что в январе Лунин может перейти в лондонский "Челси" в результате обмена на Роберта Санчеса. Если мадридцам не удастся продать футболиста, либо обменять его, то летом он покинет клуб свободным агентом.

В сезоне 2023/2024 гг. на счету Лунина девять матчей за "Реал", где он пропустил пять голов.

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