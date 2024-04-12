Багатогранний Неймар привітав дочку і паралельно грав у покер — відео
Бразильський вінгер Неймар продовжує відновлюватись від травми. При цьому він активно проводить вільний час, якого у нього зараз дуже багато.
Футболіст раніше відсвяткував шість місяців своєї доньки, про що повідомив Instagram.
Неймар встигає робити все, окрім футболу
Бразилець показав, як вони з дівчиною святкують шість місяців доньки. При цьому на відео потрапило, як футболіст паралельно грає в онлайн-покер.
Зазначимо, що футболіст після переходу до саудівського "Аль-Хілаля" отримав травму і досі не повернувся на поле.
При цьому вчора Неймар відвідав фінал Суперкубка Саудівської Аравії, в якому "Аль-Хілаль" обіграв "Аль Іттіхад" з рахунком 4:1, а бразилець після матчу отримав медаль.
Неймар цього сезону провів п'ять матчів, в яких забив один м'яч і зробив три асисти.
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