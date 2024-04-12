Многогранный Неймар поздравил дочь и параллельно играл в покер — видео

Неймар (справа) празднует победу в Суперкубке. Фото: "Аль-Хилаль"

Бразильский вингер Неймар продолжает восстанавливаться от травмы. При этом он активно проводит свободное время, которого у него сейчас очень много.

Футболист ранее отпраздновал шесть месяцев своей дочери, о чем сообщил в Instagram.

Читайте также:

Неймар успевает делать все, кроме футбола

Бразилец показал как они с девушкой празднуют шесть месяцев дочери. При этом на видео попало, как футболист параллельно играет в онлайн-покер.

Отметим, что футболист после перехода в саудовский "Аль-Хилаль" получил травму и до сих пор не вернулся на поле.

При этом вчера Неймар посетил финал посетил Суперкубок Саудовский Аравии, в котором "Аль-Хилаль" обыграл "Аль Иттихад" со счетом 4:1, а бразилец после матча получил медаль.

Неймар в текущем сезоне провел пять матчей, в которых забил один мяч и сделал три ассиста.

Напомним, Зинченко ждет трансфер из "Арсенала" — куда перейдет украинец.

Мудрик уйдет из "Челси" из-за трансфера в Лондон известного игрока.

Миколенко перейдет из "Эвертона" в известный клуб — детали.

"Ливерпуль" потерпел унизительное поражение от "Аталанты" и результаты других матчей ЛЕ.

Бущан оценил ошибки Лунина в матче "Реала" с "Манчестер Сити".