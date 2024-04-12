Многогранный Неймар поздравил дочь и параллельно играл в покер — видео
Бразильский вингер Неймар продолжает восстанавливаться от травмы. При этом он активно проводит свободное время, которого у него сейчас очень много.
Футболист ранее отпраздновал шесть месяцев своей дочери, о чем сообщил в Instagram.
Неймар успевает делать все, кроме футбола
Бразилец показал как они с девушкой празднуют шесть месяцев дочери. При этом на видео попало, как футболист параллельно играет в онлайн-покер.
Отметим, что футболист после перехода в саудовский "Аль-Хилаль" получил травму и до сих пор не вернулся на поле.
При этом вчера Неймар посетил финал посетил Суперкубок Саудовский Аравии, в котором "Аль-Хилаль" обыграл "Аль Иттихад" со счетом 4:1, а бразилец после матча получил медаль.
Неймар в текущем сезоне провел пять матчей, в которых забил один мяч и сделал три ассиста.
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