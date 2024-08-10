Томас Бах оголосив про відставку з посади голови МОК у 2025 році

Томас Бах у їдальні олімпійського селища в Парижі. Фото: Reuters

Міжнародний олімпійський комітет в 2025 році залишиться без керівника. Томас Бах вирішив піти з посади.

Про це повідомив сам Бах, слова якого передає APNews.

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Томас Бах. Фото: AP Photo

Бах залишить МОК

Під час 142-ї сесії МОК Бах виступив і повідомив, що піде з посади. Своє рішення 70-річний функціонер пов’язує з віком.

"Олімпійські ігри стануть краще організованими зі зміною керівництва. Нові часи потребують нових лідерів. З огляду на мій вік, я вже не найкращий капітан. Усвідомлюю, що моє рішення може розчарувати багатьох із вас", — заявив Бах.

Зазначимо, що Бах керує МОК з 2013 року, і в 2025-му році завершується його 12-річний термін на чолі організації.

Ще у 2023-му році члени МОК благали Баха залишитися на посаді. Вони просили президента розглянути можливість зміни статуту організації, щоб залишити попереднього керівника на довший термін.

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